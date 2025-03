Calcio Lecco. Primo allenamento aperto al pubblico della gestione Valente 

Tanto lavoro sull’intensità in vista della gara di lunedì 31 marzo contro la Giana Erminio

Galeandro: “Daremo tutto per vincere davanti ai nostri tifosi”

LECCO – È iniziato alle 14 di oggi il primo allenamento aperto ai tifosi della gestione Valente. L’unico infortunato bluceleste è Grassini che ha svolto la sessione in parte con la squadra ed in parte in palestra, per Attys solo lavoro palestra dopo esser tornato dal match con la nazionale haitiana. Oltre alla prima squadra in campo anche cinque ragazzi della Primavera: Anastasini, Papotti, Mihali, Oliva e Parizzi.

I blucelesti hanno iniziato la sessione con una prima parte di riscaldamento muscolare con affondi e pesi. Poi si sono svolti dei mini circuiti con la palla divisi in gruppi da otto. In seguito si sono provate della azioni offensive con cross e tiri in porta. Infine, si sono giocate delle brevi partitella di quattro minuti da metà campo, lavorando sull’intensità e sul pressing, e la partitella finale.

Al termine dell’allenamento, Alessandro Galeandro, ha parlato ai giornalisti presenti a bordo campo, innanzitutto parlando della sua assenza dai gol in confronto a Sipos che è il capocannoniere del Lecco: “Non mi da fa fastidio se segna più lui, comunque i gol sono frutto di un lavoro di squadra. Ultimamente ci stiamo concentrando tanto sulla fase difensiva. Poi quando le occasioni arrivano e dobbiamo pensare a sfruttarle meglio. Certo per un attaccante l’astinenza dal gol è importante e spero arrivi in queste ultime cinque partite. Ma, ora come ora, l’importante è la squadra che è al di sopra di tutti”.

Nel corso dalla stagione l’attaccante ha interpretato più ruoli e per lui non è un problema: “Ho ricoperto diverse posizioni in questa stagione, mi adatto sia venendo a giocare palla che andando in profondità. Sono a completa disposizione di quello che mi chiede il mister anche a livello di modulo. Lui ci chiede di iniziare il pressing alto e se lo facciamo mettiamo pressione agli avversari, come abbiamo visto anche col Vicenza quando hanno faticato a costruire”.

“Il nostro prossimo avversario, la Giana – continua Galeandro – sta facendo un ottimo percorso in campionato e poi è anche arrivata in finale di Coppa Italia. Ha fatto un filotto di partite importante, mettendo in difficoltà chiunque. Però penso che per come stiamo giocando ce la possiamo giocare con tutti, soprattutto qua in casa. Speriamo, inoltre, che ci sia una bella cornice di pubblico a sostenerci. Lunedì ce la metteremo tutta per portare a casa il bottino pieno.”

Il match Calcio Lecco-Giana Erminio si disputerà lunedì 31 marzo, alle 20:30, al Rigamonti-Ceppi. La formazione di Valente arriverà alla sfida da una serie positiva di sei partite consecutive a punti, iniziata con la vittoria 2-1 con la Pro Patria, il 22 febbraio.