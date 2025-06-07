Calcio Lecco. Sara Sacchi nuova coordinatrice del settore femminile

La prima squadra femminile non ci sarà più, si punta sulle Under

Sara Sacchi prenderà in mano l’incarico dal 1° luglio

LECCO – La Calcio Lecco si sta riorganizzando a livello di organico, in questo periodo lontano dalle partite, al fine di programmare al meglio la stagione che verrà. Il primo cambio è avvenuto nella sezione giovanile femminile in cui è stata nominata una nuova coordinatrice organizzativa: Sara Sacchi che sostituisce il precedente direttore della sezione Denys Maiorino.

Il ruolo di Sara Sacchi sarà relativo alla gestione organizzativa e nei prossimi giorni verrà scelta anche una figura, a lei correlata, di coordinamento tecnico. Entrambi risponderanno al Responsabile del Settore Giovanile Paolo Pennati e alla Società nella persona della Club Manager Virna Bonfanti.

Le scelte societarie rispondono alla necessità di avere un migliore coordinamento, efficiente ed efficace, sul settore giovanile femminile, in linea con il progetto di formazione umana e professionale del vivaio che la Calcio Lecco si è impegnata a perseguire. La prima grande svolta, rispetto all’anno passato, è che dalla prossima stagione la prima squadra femminile non ci sarà più.

Non a caso il 5-6 luglio al Rigamonti-Ceppi ci sarà un Open Day dedicato per le nate dal 2009 al 2016. Di conseguenza verranno mantenute le squadre dell’Under 10, Under 13, Under 15 e Under 17 e di cui la società presto annuncerà i nuovi componenti dello staff tecnico.