Calcio Lecco. Scatta il raduno al Rigamonti-Ceppi: Valente convoca 32 giocatori

Federico Valente convoca 26 giocatori a cui si aggiungono 6 ragazzi delle giovanili blucelesti

Oggi il raduno, domenica la partenza per il Trentino e giovedì 23 luglio la prima amichevole stagionale

LECCO – La Calcio Lecco ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per il raduno di oggi, giovedì 16 luglio, che si troveranno alla stadio Rigamonti-Ceppi e inizieranno a lavorare sotto la guida di mister Federico Valente e del suo staff.

I nuovi arrivati che si uniscono alla compagine bluceleste sono: Giuseppe Battimelli, Lukas Sinn e Daniele Triacca. Tornano a lavorare a Lecco anche i giocatori ceduti in prestito nella passata stagione: Enrico Di Gesù, Davide Grassini, Alejandro Padilla Mendoza, Alessandro Galeandro e Giuseppe Mazzola.

Tanti giovani con cui lavorare per il tecnico italo-svizzero: Jason Anastasini,Federico Arena, Riccardo Meleddu, Lorenzo Mihali, Enrico Nova, Daniele Papotti e Nicolò Tondi. A loro si uniscono alcuni ragazzi anno parte del settore giovanile blucelesti:

Francesco Agrati (portiere, 2010) – Lo scorso anno in Under 16;

(portiere, 2010) – Lo scorso anno in Under 16; Filippo Balliano (difensore, 2008) – Primavera (anche nella scorsa stagione);

(difensore, 2008) – Primavera (anche nella scorsa stagione); Keizi Caca (attaccante, 2008) – Nuovo acquisto, dalla Cremonese;

(attaccante, 2008) – Nuovo acquisto, dalla Cremonese; Pietro Corna (portiere, 2009) – Era in U17, già nel giro prima squadra nel finale dell’anno scorso;

(portiere, 2009) – Era in U17, già nel giro prima squadra nel finale dell’anno scorso; Matteo Polonioli (difensore, 2008) – Primavera;

(difensore, 2008) – Primavera; Nicolò Santulli (attaccante, 2009) – Primavera.

Convocati anche gli altri giocatori blucelesti: Stefano Bonaiti, Joaquin Dalmasso, Guillaume Furrer, Marwane Kritta, Andrea Mallamo, Antonio Metlika, Sean Parker, Gabriel Pellegrino, Leon Sipos e Niccolò Zanellato.

Il gruppo totale, tra veterani e giovani aggregati, è composto da 32 giocatori. Questi si raduneranno allo stadio e che poi partiranno per il ritiro in Trentino. Lì è stata programma anche un’amichevole con l’ASD Anaune Val Di Non, club di Eccellenza, che si giocherà giovedì 23 luglio alle ore 20:00 al Centro Sportivo di Pergine Valsugana (TN).