Calcio Lecco-Union Brescia: biglietti vietati ai residenti nelle province di Brescia e Mantova

Il provvedimento è stato adottato oggi dal Prefetto di Lecco

La decisione in base agli elementi forniti dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno

LECCO – Il Prefetto di Lecco, Paolo Ponta, ha adottato oggi un provvedimento con il quale è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Brescia e Mantova in occasione della partita Calcio Lecco 1912 – Union Brescia, valevole per il Campionato Nazionale di Serie C e in programma domenica 4 ottobre presso lo stadio comunale “Rigamonti-Ceppi” di Lecco.

Il provvedimento è stato adottato sulla scorta degli elementi forniti dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno e in base all’orientamento espresso dal Questore di Lecco e al parere favorevole reso dal Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della riunione del 28 settembre scorso.