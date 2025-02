Calcio Lecco. Valente: “Voglio riaccendere subito il fuoco”

La società bluceleste inaugura il nuovo corso: l’obiettivo è la salvezza

Valente: “Voglio prendermi tempo per valutare i ragazzi e dargli anche una nuova possibilità a chi si lo merita”

LECCO – Nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, è stato presentato il nuovo allenatore della Calcio Lecco 1912 Federico Valente. Ad aprire la conferenza è stato il presidente Aniello Aliberti: “Ringrazio il mister per essere qui ed aver accettato questa sfida. Riteniamo sia una persona che possa dare tanto insieme al suo team”.

Mister Valente, classe 1975, si è presentato esordendo: “Sono una persona a cui piace lavorare in campo. Dopo l’esperienza in Italia con il Sudtirol e prima nei settori giovanili, non vedo l’ora di scendere in campo con i ragazzi. Ci saranno dei cambiamenti di metodologia di lavoro e loro mi sono sembrati disponibili a lavorare. Il mio obiettivo è quello di accendere il fuoco di questi ragazzi o di riaccenderlo“.

“Sono convinto – ha continuato – che alla fine è il campo che ti dà le risposte. I calciatori hanno iniziato questo lavoro per passione e avere passione è fondamentale. Accendere il fuoco significa proprio questo riaccendere la passione e la voglia di giocare”.

Il nuovo tecnico bluceleste evidenzia la sua determinazione e ciò che può offrire alla squadra: “Come allenatore, voglio trasmettere una mentalità forte, rafforzando autostima e coraggio. Desidero che i ragazzi scendano in campo senza paura, con la voglia di provarci e giocare. È comprensibile che la classifica possa generare timore, ma dobbiamo credere nel nostro lavoro e imprimere un’identità chiara attraverso il nostro gioco”.

Valente commenta il mercato appena concluso e le prime impressioni sulla rosa bluceleste: “Siamo in contatto con il direttore solo da due giorni, quindi non sarebbe corretto esprimere giudizi sui ragazzi in questo momento. Voglio dare loro fiducia e un’opportunità, anche a chi magari non ha reso al meglio con il precedente allenatore”.

Il nuovo tecnico bluceleste traccia le linee del percorso da costruire a Lecco con idee chiare: “Parlando con la società, ho subito percepito la volontà di portare avanti un progetto solido. Per quanto riguarda i ragazzi a disposizione, ci sono diversi giovani e mi prenderò il tempo necessario per valutarli al meglio e valorizzarli, come ho fatto in passato”.

Valente si esprime anche sulla passione della piazza di Lecco: “Credo che il pubblico possa accendersi subito se vede una squadra che dà l’anima in campo e gioca con grinta. Mi aspetto che domenica i tifosi si ricredano. Quanto al campionato di Serie C, è vero che non l’ho mai allenato, ma penso che ogni torneo abbia le proprie regole. Più che la categoria, conta l’avversario”.

Infine, buone sensazioni dopo il primo allenamento: “Ho trovato un buon clima nello spogliatoio. Per 90 minuti i ragazzi hanno dato il massimo e mi hanno trasmesso la voglia di dare tutto. Dal punto di vista fisico, il cambio di allenatore può essere un’incognita, ed è per questo che manterremo il preparatore atletico già presente. Oggi ho visto una bella intensità e, in vista di domenica, tutti saranno a disposizione”.

Ad intervenire è stato anche il presidente Aniello Aliberti: “Ci sono ancora due posti liberi in lista che molto probabilmente andranno a riempirsi. In questo mese abbiamo imbastito 50/60 trattative. Per questo ringrazio il DS Antonio Minadeo insieme a tutto lo staff per il grande lavoro fatto. Anche se non abbiamo ottenuto i risultati che avevamo pronosticato all’inizio, vogliamo proseguire in questo progetto senza alcun dubbio”.

Sul mercato il presidente aggiunge: “Abbiamo, inoltre, abolito ogni tetto di budget perchè c’era di fare qualcos’altro per sistemare la situazione e abbiamo chiuso col Valente che ringrazio di aver accettato la sfida. Abbiamo ricevuto diverse critiche in questi giorni che fanno male dal punto di vista del morale, però non scalfisce la mia fiducia in questo progetto”

Infine un passaggio nei confronti della tifoseria bluceleste: “E’ competente e in alcune occasioni abbiamo condiviso le problematiche. Sono convinto che i calciatori vadano supportati e non aggrediti. Abbiamo fatto delle scelte, abbiamo chiuso con la vecchia compagine. Il campionato per noi inizia domenica. Con Baldini abbiamo aspettato perchè non mi piaceva chiudere un rapporto con una persona che lavorava anche se poco motivato. Volpe si è ritrovato molti problemi, alla fine le decisioni che dovevamo prendere le abbiamo prese”.

Con l’arrivo di Federico Valente sulla panchina bluceleste, il Lecco si prepara ad affrontare una nuova fase del suo percorso mettendo nel mirino la salvezza. La società ha ribadito la fiducia nel progetto e nel lavoro svolto, mentre il tecnico ha già trasmesso le sue idee chiare alla squadra.

Ora, l’attenzione è rivolta al campo, dove sarà il gioco a parlare e a determinare il futuro della stagione. Domenica al Rigamonti Ceppi ci sarà la Pro Vercelli che in classifica è a soli 4 punti di distanza dal Lecco. Un match non facile ma alla portata del team bluceleste chiamato a vincere per non complicare ulteriormente la situazione di bassa classifica. Fischio d’inizio alle ore 17:30.