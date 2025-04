Calcio Lecco. Virna Bonfanti è la nuova Club Manager

La nuova Club Manager bluceleste ha un bagaglio di esperienza ventennale al Milan

Bonfanti: “La Calcio Lecco è un club che che merita soddisfazioni, svolgerò il ruolo col massimo impegno”

LECCO – La Calcio Lecco ha operato un cambio ai vertici dalla società: Virna Bonfanti sostituisce Michelangelo Vitali come Club Manager. Questi resterà nell’organigramma societario come consigliere ma andrà a coprire un nuovo incarico nella Lega di Serie A. Contestualmente, Francesco Aliberti e Michele Aliberti assumono il ruolo di amministratori delegati della società bluceleste.

Dalle parole di Bonfanti traspare una grande voglia di iniziare il nuovo percorso lavorativo come Club Manager, ruolo che ha assunto dal 1° aprile: “Affronto la nuova esperienza alla Calcio Lecco 1912 con entusiasmo e ringrazio il presidente Aniello Aliberti per la fiducia. Credo nel Progetto della proprietà che vuole assumere un assetto sempre più alto sotto ogni profilo”.

“Mi trovo in linea con questa visione e vorrei contribuirne allo sviluppo, portando come bagaglio la mia esperienza ventennale al Milan non solo in termini di contenuti, ma anche di valori. La Calcio Lecco 1912 è un Club storico, radicato nel territorio e con un seguito importante di tifosi che merita soddisfazioni anche grazie all’impegno e alla passione dietro le scrivanie”.

La nuova dirigente continuerà il lavoro portato avanti da Vitali: “Proseguirò sulla strada da lui tracciata poiché ci lega una visione comune. A lui vorrei inviare un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico in Lega di Serie A. Un buon lavoro speciale al Mister, alla Squadra, a chi lavora nel Club e a tutti i tifosi. Rivolgerò il massimo impegno al compito assegnatomi. E forza Lecco sempre”.

Un profilo di assoluto profilo per la dirigenza bluceleste, Bonfanti infatti dopo la laurea in Lettere Moderne ed inizia il percorso professionale nel 2004 con l’AC Milan nella Direzione Comunicazione occupandosi dei progetti editoriali. Poi, nel 2007 entra a far parte della Direzione Sportiva del club rossonero, all’interno della Segreteria Sportiva ai tempi diretta da Adriano Galliani.

Nel 2010 consegue la Certificazione FIFA TMS (Transfer Matching System) e diventa TMS Manager del Club. Invece, per due anni dal 2018 al 2020 ricopre il ruolo di Segretario Sportivo di AC Milan. Sempre nel 2018, Bonfanti diviene anche Responsabile delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali e il ruolo di Main Contact UEFA.

L’ascesa di carriere prosegue con il raggiungimento nel 2020 della carica di Segretario Generale di AC Milan, riportando direttamente al Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e al Direttore Sportivo Frederic Massara. Mentre, nel 2022 consegue il titolo di Direttore Sportivo al Centro Tecnico FIGC di Coverciano e diventa FIGC Match Organization Officer. Infine, nel 2023 lascia gli incarichi all’AC Milan e nel 2024 consegue la Certificazione FIGC/SDA Bocconi relativa al Programma Executive Management del Calcio.

Il presidente Aniello Aliberti saluta Vitali ed accoglie l’arrivo di Bonfanti in società: “Con la sua professionalità e con le sue competenze, Michelangelo Vitali è stato una risorsa di inestimabile valore per lo sviluppo strategico del club: lo ringraziamo e siamo felici che possa rimanere al nostro fianco in una nuova veste. Virna Bonfanti porta con sé un percorso di prestigio al Milan con un curriculum che non ha bisogno di ulteriori commenti: aggiungiamo all’organigramma dirigenziale una figura di rilievo che siamo sicuri potrà portare avanti le operazioni nel migliore dei modi”.

Anche Vitali ringrazia la realtà bluceleste con affetto: “Il mio ringraziamento va a tutta la società, a partire dalla famiglia Aliberti, la quale mi ha scelto in estate per contribuire al nuovo inizio della Calcio Lecco 1912, a tutti i dipendenti che mi hanno supportato e sopportato, al direttore sportivo Antonio Minadeo, agli staff tecnici e a tutti i giocatori che hanno dato il massimo per onorare la maglia bluceleste. Grazie alla città e ai tifosi per avermi accolto: la loro passione è stata il motore che mi ha spinto a lavorare al 100% ogni giorno. Faccio un grande in bocca al lupo a Virna Bonfanti: sono sicuro che il futuro sarà pieno di soddisfazioni”.