Calcio. Playoff 1^ e 2^ Categoria. L’Olimpiagrenta pareggia, la Pol.2B vince nel finale

La formazione di Canella pareggia 1-1 col Gorla Maggiore

L’undici di Torri supera 2-1 la Zognese con un penalty allo scadere

LECCO – Si sono giocate questo pomeriggio le gare d’andata valide per il 3° turno playoff di 1^ e 2^ Categoria. Le uniche formazioni lecchesi ancora in lotta per tentare il salto di categoria sono l’Olimpiagrenta e la Polisportiva 2B.

OLIMPIAGRENTA – GORLA MAGGIORE 1-1

La squadra allenata da Canella, impegnata nei playoff di 1^ Categoria, ha pareggiato 1-1 contro i varesini del Gorla Maggiore. Nella prima frazione di gioco le due squadre si affrontano a viso aperto senza però creare vere e proprie occasioni da rete.

In apertura di ripresa Farina porta in vantaggio l’Olimpiagrenta; alla mezz’ora però Falsaperna ristabilisce la parità. Cinque giri d’orologio più tardi lo stesso Falsaperna potrebbe ribaltare la situazione su rigore ma calcia a lato della porta difesa da Castagna.

POLISPORTIVA 2B – ZOGNESE 2-1

Avversari della Polisportiva 2B guidata da Torri sono stati i bergamaschi della Zognese. La gara, giocata al Comunale di Olginate e valida per i playoff di 2^ Categoria, si sblocca al 22’ grazie ad un piattone di Nobili, ben servito nell’occasione da Mapelli, che va ad infilarsi nel sette.

Ad inizio secondo tempo Villa ha anche la palla buona per il raddoppio, sulla quale l’estremo difensore avversario si è oppone alla grande con una parata di piede. Poco prima della mezz’ora la Zognese riusce a pareggiare i conti con Mazzoleni ma all’86’ Ramaj porta nuovamente avanti la Pol.2B, trasformando un rigore concesso per un fallo di mano su un tiro di Villa.

Olimpiagrenta e Polisportiva 2B sono ora attese dalle gare di ritorno in trasferta, che giocheranno entrambe mercoledì sera con calcio d’inizio alle 20.30.