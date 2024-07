Calcio. Presentate le squadre della Polisportiva Futura ’96

All’oratorio di Acquate sfilano le formazioni di 3^ Categoria e Juniores

Il presidente Luca Gattioni: “Obiettivo della prima squadra, il salto di categoria”

LECCO – La Polisportiva Futura 96 ha presentato le due squadre di calcio che affronteranno il campionato di 3^ Categoria e per la prima volta il campionato Juniores Provinciale, stagione 2024/2025.

Una presentazione in grande stile come sempre, avvenuta lunedì sera all’oratorio di Acquate, alla presenza di giocatori, allenatori e dirigenti.

Il presidente Luca Gattinoni ha fatto gli onori di casa, dando il benvenuto a tutti i presenti nella “grande famiglia della Futura, progetto – ha ricordato – iniziato sei anni fa con una nuova gestione. Lo scorso anno la prima squadra è andata vicino al salto di categoria, quest’anno sarà il nostro obiettivo. Quindi, il mio auspicio è che sia per entrambe le squadre un anno ricco di soddisfazioni e di risultati positivi che possano portare la Futura in alto”.

Presente alla serata anche Roberto Bario, delegato CRL FIGC Lombardia, membro della consulta e fiduciario Coni che ha fatto un in bocca al lupo ad entrambe le squadre.

La novità di quest’anno per la Futura è la formazione delle Juniores, con il gruppo che per buona parte aveva iniziato da Esordienti, per poi passare agli Allevi e da quest’anno l’esordio negli Juniores con l’introduzione di qualche nuovo componente.

Il Direttore Sportivo Pietro Suzzani senza giri di parole ha spiegato: “Era un obiettivo che ci eravamo posti sei anni fa e, l’averlo raggiunto, è oggi un motivo di orgoglio per tutto il consiglio. La vera vittoria è vedere la crescita di tutto il gruppo. Proseguendo lungo questo cammino, sarà bello vedere negli anni a venire la continuità tra la Juniores e la prima squadra. Che sia questo l’inizio di un cammino costruttivo e vincente”.

Mister Luca Volpi si è detto “carico” e si aspetta da parte di tutti i suoi giocatori “entusiasmo”. “Dobbiamo continuare il cammino che abbiamo intrapreso – ha ricordato il mister – E in un cammino si incontra di tutto, vittorie, sconfitte, momenti difficili, l’importante è essere pronti per affrontare ogni evenienza”.

Guardando all’imminente nuova stagione gli obiettivi che mister Volpi si è posto sono tre: “L’obiettivo di campo, che è quello di ottenere un risultato migliore rispetto a quello della passata stagione che ci ha lasciato l’amaro in bocca; maggior senso di appartenenza alla grande famiglia della Futura e infine, terzo obiettivo, grande costanza e grande continuità, che sono le due parole chiave per la prossima stagione”.

Il mister ha poi ricordato ai suoi ragazzi che: “nulla è impossibile se oltre all’impegno, alla dedizione e alla passione ci si mette anche il cuore”.

Se in rosa sono sei i nuovi innesti, ci sono anche delle new entry nello staff tecnico, con l’arrivo di Silvia Pelizzari come visual trainer, Celso come preparatore dei portieri e Mattia Comberiati a supporto del mister.

A guidare i giovani della Juniores sarà il nuovo mister Francesco Colace, meratese, con una lunga esperienza nel mondo del calcio giovanile. “Mi ero detto che mi sarei fermato, ma il progetto della Polisportiva Futura ’96 mi è piaciuto e così ho deciso di accettare l’incarico. Ho già visto che la squadra è buona ed è composta da ottimi elementi. Ci metteremo al lavoro e sono convinto che potremo fare bene”.

Ad augurare a tutti un buon campionato, è stato anche don Walter Magnoni, che ha sottolineato l’importanza dei valori sportivi, evidenziando rispetto ed educazione: “Sono due valori imprescindibili, soprattutto per chi milita in una società che nasce in seno ad un oratorio”, ricordando come lo stesso nome FuTuRa è nato da tre parole: Fai, Tifa e Rispetta.

La serata si è conclusa con le foto di rito e un rinfresco. Per la prima squadra, la preparazione inizierà il 19 agosto.

Dopo la galleria fotografica, la rosa della prima squadra, lo staff, la rosa della Juniores e la dirigenza della Polisportiva Futura ’96

La rose

Prima Squadra, 3^ Categoria

Portieri:

Callegari Andrea Correra Salvatore Schipani Daniele

Difensori:

Ktiti Adem Molteni Mirco Raimondi Matteo Rastellà Alessandro Sangalli Francesco Sottocasa Gabriele Tasca Alessandro

Centrocampisti:

Battiston Carlo Bovis Isacco Donadoni Michele Invernizzi Andrea Galbiati Luca Meschi Tommaso Mezzera Francesco Panzeri Daniele Taeggi Lorenzo

Esterni/Ali:

Dolzini Igor Gianola Massimo Grassi Gianbattista Marinello Stefano Roncaletti Marco

Attaccanti:

Moreschi Davide Popescu Ion Tavola Andrea

Staff:

Volpi Luca: Allenatore

Perri Domenico: Vice-Allenatore

Comberiati Mattia: Vice-Allenatore

Maloberti Antonio: Collaboratore Tecnico

Celso: Preparatore dei Portieri

Pennati Marco: Preparatore Atletico

Pelizzari Silvia: Visual Trainer

Gianola Giovanni: Guardialinee

Marocchini Marco: Dirigente Accompagnatore

Juniores Provinciale

Amorino Andrea

Bombelli Lorenzo

Borghetti Mattia

Cappai Alessio

Cavazzana Alessio

Cesana Riccardo

Chiappa Giacomo

Fetahi Martin

Fetahi Alex

Frigerio Davide

Locatelli Giovanni

Mezzera Daniele

Monti Stefano

Poroli Filippo

Rondalli Lorenzo

Sidoti Diego

Sidoti Alberto

Suzani Paolo

CONSIGLIO FUTURA 96

Presidente:

Luca Gattinoni

Vice Presidente:

Matteo Mezzera

Segreteria-Amministrazione:

Maria Grazia Riva

Direttore Sportivo Calcio:

Pietro Suzani

Direttore Sportivo Volley:

Francesco Corti

Magazzino:

Stefano Cesana

Paolo DeLazzari

Simone Mazzoleni

Francesco Frigerio

Assistente Ecclesiastico: