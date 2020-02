Calcio Promozione. La Luciano Manara torna a vincere ed è seconda

I biancocelesti battono 3-1 il Lissone e sono secondi

Poker della ColicoDerviese all’Aurora Olgiate

LECCO – Dopo la sconfitta rimediata nel precedente turno contro il Cabiate, la Luciano Manara torna a fare la voce grossa imponendosi 3-1 sul Lissone.

Le reti di Conti, Schiavano e Bovis portano la formazione di Abaterusso al secondo posto del girone B di Promozione, data la contemporanea sconfitta interna (2-3) del Castello Città di Cantù contro l’Arcellasco e il pareggio (1-1) con cui l’Arcadia Dolzago (gol di Morrone) ha stoppato il Cabiate.

La situazione al vertice è ora questa: Speranza Agrate 41, Luciano Manara 40, Cabiate 39, Castello Città di Cantù 39, Brianza Cernusco Merate 36.

Vista la classifica mastica doppiamente amaro la Brianza Cernusco Merate, che per via del 2-0 subito sul terreno amico contro l’Alta Brianza Tavernerio ha mancato l’occasione di agganciare il terzo posto.

Per quanto concerne le altre lecchesi del girone può far festa solo la ColicoDerviese dopo il 4-0 rifilato all’Aurora Olgiate, ormai in caduta libera e destinata alla retrocessione in 1^ Categoria con diverse giornate d’anticipo. Il poker lariano porta le firme di Paganin, Mattaboni, Speziale e Gianola.

Niente da fare infine per il Barzago, battuto 2-0 nello scontro salvezza giocato sul campo del Muggiò.