Calcio Promozione. Ok Barzago e Olimpiagrenta, pesanti ko per Arcadia e ColicoDerviese

Il Barzago si impone 2-1 sulla Vibe Ronchese

Stesso risultato per l’Olimpiagrenta contro la Concorezzese

LECCO – Prima giornata di campionato agrodolce per le cinque formazioni lecchesi del campionato di Promozione. A portare a casa i tre punti sono Barzago e Olimpiagrenta, vittoriose entrambe per 2-1, rispettivamente contro Vibe Ronchese e Concorezzese.

I gialloblù vincono sul terreno amico grazie ai gol di Gizdov al 5′ e di Cortesi al 55′. Nel mezzo un clamoroso autogol di Ripamonti a fine primo tempo vale il momentaneo pareggio della Vibe. I verdegranata si impongono invece in trasferta. Ad aprire le marcature ci pensa Citterio al quarto d’ora; la Concorezzese pareggia i conti con Calloni a dieci minuti dal termine ma in pieno recupero Pozzi trova la rete da tre punti che vale la prima storica vittoria in Promozione per l’Olimpiagrenta.

Buon pareggio poi per l’Aurora Olgiate, capace di rimontare due gol all’Arcellasco grazie alle marcature di Gallina e Raba. Il 2-2 finale consente ai giallorossi di muovere subito la classifica.

Restano invece al palo l’Arcadia Dolzago e la ColicoDerviese dopo i pesanti ko rimediati, entrambe sul terreno di casa, contro Muggiò (0-3) e Alta Brianza Tavernerio (0-4).