Il pronostico è tutto a favore della formazione di Brocchi

Si prospetta battaglia in campo e clima di festa sugli spalti

LECCO – Cresce l’attesa in vista dell’anticipo della quinta giornata di ritorno, che vedrà la Calcio Lecco impegnata sul terreno di gioco del Monza capolista.

Come un paio di settimane fa, quando a far visita ai biancorossi fu il Como, allo “Stadio Brianteo” è attesa una bella cornice di pubblico – con le due curve peraltro gemellate – a far da contorno ad un match che sulla carta appare a senso unico ma che potrebbe anche regalare delle sorprese.

Monza schiacciasassi

Il netto divario in classifica – ben 31 punti – che al momento separa la formazione guidata dall’ex milanista Cristian Brocchi dai blucelesti lascia pochissime speranze a Malgrati e compagni.

I brianzoli guidano il girone A di Serie C con un ampio margine di vantaggio (15 punti) sulla seconda piazza occupata dal Pontedera. Nel girone di ritorno sono ripartiti alla grande, con tre vittorie e un pareggio in quattro partite disputate, e l’unico loro neo resta la sconfitta subita per mano del Siena alla sesta giornata d’andata.

Lecco in striscia positiva

Il Lecco dal canto suo, al pari del Monza, è ancora imbattuto nel girone di ritorno ed è in striscia positiva da cinque turni. Dopo la sconfitta interna maturata contro il Renate lo scorso 10 novembre, i ragazzi di D’Agostino hanno ottenuto tre vittorie e cinque pareggi, perdendo solo sul campo del Pontedera.

Il ruolino di marcia dell’ultimo periodo lascia quindi capire che il Lecco ha finalmente trovato i propri equilibri; i lariani iniziano inoltre a mettere in mostra alcune importanti qualità tecniche che nella prima parte della stagione, per vari motivi, non erano emerse.

Gara complicata ma aperta ad ogni risultato

Nella conferenza stampa della vigilia mister Gaetano D’Agostino si è dimostrato ottimista parlando del buon momento che sta attraversando il Lecco: “Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra, ma anche il Monza sa che dovrà faticare molto se vorrà batterci. I ragazzi stanno bene e sono convinto che potranno disputare una grande partita. Certo dovremo limitare ogni errore, oltre ad avere un pizzico di follia nell’andare ad aggredire alti”.

Infine una chiusura anche sul mercato di riparazione: “Il mercato adesso passa in secondo piano. Gli ultimi giocatori arrivati si stanno inserendo bene e andranno a completare un gruppo con una sua identità ben precisa”.

I 20 convocati

Di seguito la lista dei convocati per la trasferta monzese: Safarikas, Milillo, Giudici, Fall, Strambelli, D’Anna, Malgrati, Forte, Procopio, Merli Sala, Capogna, Lisai, Carissoni, Maffei, Moleri, Pastore, Negro, Bolzoni, Bobb, Livieri.