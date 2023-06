Calcio Serie C. Il Lecco conquista la finale playoff: superato il Cesena ai calci di rigore

Serata indimenticabile per i cuori blucelesti

Buso firma l’1-0 che manda le squadre prima ai supplementari e poi ai rigori

CESENA – 8 giugno 2023: una data che entra di diritto nell’ultracentenaria storia della Calcio Lecco. Si perché questa sera i ragazzi di mister Foschi hanno compiuto un autentico capolavoro battendo il Cesena al “Dino Manuzzi” ai calci di rigore e conquistando così la finale dei playoff di Serie C, che decreterà la quarta squadra promossa in Serie B.

Dopo il 2-1 con il quale i romagnoli si erano imposti al “Rigamonti-Ceppi” la scorsa domenica, i blucelesti sono riusciti a ristabilire il perfetto equilibrio tra andata e ritorno grazie al gol realizzato da Buso al 56′.

Al 90′ il punteggio ha dunque visto il Lecco imporsi per 1-0 e nei tempi supplementari la situazione non è cambiata. Ai calci di rigore l’eroe di serata è stato Melgrati, uno dei grandi protagonisti della stagione bluceleste, il quale ha parato il quarto rigore del Cesena, quello calciato da Mustacchio. Il Lecco ha realizzato invece tutti i cinque tiri dagli undici metri, nell’ordine con Celjak, Zuccon, Bunino, Scapuzzi e Lepore.

Ora le aquile sono attese dall’ultimo atto della stagione: la finale playoff (andata martedì 13, ritorno domenica 18 giugno) vedrà Giudici e compagni opposti al Foggia, vittorioso anch’esso ai calci di rigore dopo il doppio 2-2 maturato nelle semifinali contro il Pescara.

La partita

In avvio il Cesena ha subito un’ottima chance con Stiven Shpendi, il quale però calcia debolmente agevolando l’intervento di Melgrati, che sbroglia così la situazione con l’aiuto di Girelli.

Un solo giro di lancette più tardi è Silvestri a chiamare nuovamente in causa l’estremo difensore bluceleste che si rifugia in corner. La prima vera conclusione del Lecco è di Girelli; il suo tiro è forte ma pecca di precisione.

Intorno al 20′ la partita sale di tono: prima Adamo manda alto sugli sviluppi di un calcio da fermo dalla trequarti, poi Giudici fa partire un tiro a giro che si spegne non di molto a lato della porta difesa da Tozzo. L’occasione migliore arriva però al 25′ quando Bianconi, ben servito nell’occasione da Zambataro, si divora il gol del vantaggio a pochi passi dalla linea di porta.

Alla mezz’ora è lo stesso Zambataro a rendersi pericoloso, con Ciofi che salva i suoi deviando la sfera in angolo. Pochi minuti dopo Tozzo deve invece superarsi su un colpo di testa di Pinzauti.

Anche nei minuti finali del primo tempo i ragazzi di Foschi insistono nel proprio forcing; al 43′ i blucelesti però subiscono un rapido contropiede di Cristian Shpendi, che va molto vicino al vantaggio sfiorando il palo alla sinistra di Melgrati. E’ questa l’ultima emozione di una prima frazione di gara in cui il Lecco ai punti avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più.

La ripresa si apre con Stiven Shpendi che si divora il gol dell’1-0. Dopo il rischio corso il Lecco inizia a premere e si fa vedere per due volte al tiro, primo con Tordini e poi con Pinzauti. Sono le prove generali della rete del vantaggio perché al 56′ Buso fa partire una gran conclusione a rientrare che va ad infilarsi sul secondo palo senza lasciare nessuno scampo a Tozzo.

La reazione del Cesena al gol subito è immediata. I bianconeri attaccano e la partita si infiamma con occasioni su entrambi i fronti d’attacco. Al 69′ Melgrati è provvidenziale nel mantenere il vantaggio bluceleste.

Il Lecco non sta comunque a guardare e al 72′ ha una grandissima occasione per il raddoppio con Pinzauti, il quale spreca su assist di Buso. Sull’altro fronte del campo Melgrati è di nuovo protagonista all’80’, quando salva alla grande su Stiven Shpendi.

Negli ultimi dieci minuti di gara, così come nel recupero, il canovaccio non varia. Entrambe le squadre continuano a cercare il gol che varrebbe la qualificazione in finale; il punteggio però non cambia e si va dunque ai supplementari.

Nel primo supplementare i padroni di casa ci provano subito da corner ma Melgrati è attento e sventa la minaccia. Il primo quarto d’ora scorre poi velocemente, senza che nessuno dei due attacchi riesca più a creare nuove occasioni da gol.

Il secondo tempo supplementare fa registrare una buona occasione per Bunino, il quale però la sfrutta male colpendo debolmente di testa. Il Cesena si fa vedere con un tiro da fuori di Mustacchio ma la sua mira non è precisa. Al 120′ il punteggio resta inchiodato sullo 0-1; a stabilire così la finalista dei playoff di Serie C, tra Lecco e Cesena, sono i calci di rigore.

E ai calci di rigore il sogno di tutti i tifosi di fede lecchese si realizza definitivamente quando Melgrati para il tiro di Mustacchio, il quarto del Cesena. Lepore realizza il quinto rigore bluceleste, dopo che già Celjak, Zuccon, Bunino e Scapuzzi erano andati a segno: l’impresa dei blucelesti é compiuta e la festa può avere inizio.

Tabellino

CESENA – LECCO 0-1: Buso 56′ (3-6 dopo i calci di rigore).

Sequenza calci di rigore: Celjak (L) gol, Mercadante (C) gol, Zuccon (L) gol, S. Shpendi (C) gol, Bunino (L) gol, Chiarello (C) gol, Scapuzzi (L) gol, Mustacchio (C) parato, Lepore (L) gol.

CESENA: Tozzo, Ciofi (Mustacchio dal 9′ suppl.), Prestia (Celiento dal 75′), Silvestri, Adamo (Albertini dal 75′), De Rose, Brambilla (Chiarello dal 64′), Mercadante, Bumbu (Saber dal 46′), S. Shpendi, C. Shpendi (Ferrante dal 64′). A disp.: Lewis, Pollini, Zecca, Corazza, Bianchi, David, Calderoni, Pieraccini, Francesconi. All. Toscano.

LECCO: Melgrati, Celjak, Bianconi (Stanga dall’82’), Lepore, Giudici, Zuccon, Girelli (Martorelli dall’82’), Zambataro, Tordini (Mangni dal 59′), Pinzauti (Bunino dal 75′), Buso (Scapuzzi dal 16′ suppl.). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Battistini, Ilari, Cusumano, Galli. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Collu, sez. Cagliari.