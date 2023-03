Calcio Serie C. Il Lecco ferma la sua corsa: sconfitta 2-0 in casa del Trento

Gara decisa dalle marcature di Ballarini e Attys

Mangni spreca un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la sfida

TRENTO – Dopo le tre vittorie consecutive che l’avevano proiettata in vetta alla classifica del girone A di Serie C, la Calcio Lecco blocca bruscamente la propria corsa rimediando una sconfitta per 2-0 sul terreno di gioco del Trento.

A decidere la gara in favore dei gialloblù sono le reti realizzate nella prima frazione di gioco da Ballarini (10′) e Attys (27′). La sconfitta costa cara ai ragazzi di Foschi che lasciano il primo posto alla Pro Sesto, vittoriosa per 2-0 in casa della Pro Patria, e potrebbero venire staccati anche dalla FeralpiSalò, impegnata sul campo del Renate (calcio d’inizio alle 17.30).

La partita

In avvio i padroni di casa partono subito col piglio giusto e dopo due giri di lancette Petrovic chiama in causa Melgrati per la prima volta. Il Trento continua a premere e al 10′ riesce a spezzare l’equilibrio: a realizzare la rete del vantaggio è Ballarini, con la difesa bluceleste assolutamente non impeccabile nell’occasione.

Dopo il gol dell’1-0 il Lecco prova subito a tornare in gara e al quarto d’ora Lepore costringe Desplanches all’intervento in angolo su calcio di punizione. Oltre a questo tentativo le aquile non riescono però a produrre altre azioni pericolose in fase offensiva; passano i minuti e al 27′ Attys sigla il raddoppio approfittando di un altro pasticcio della retroguardia lecchese.

Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo ci si aspetterebbe una reazione rabbiosa da parte di Battistini e compagni, ma di fatto questa non arriva e al 45′ il punteggio premia dunque la formazione di casa che va al riposo col doppio vantaggio.

La ripresa si apre col Lecco subito in avanti; nel giro di pochi minuti Mangni ha due importanti palle-gol per riaprire la sfida ma le fallisce entrambe in modo clamoroso. Al 63′ è invece la traversa a fermare le aquile.

Un solo giro di lancette più tardi Girelli conquista un calcio di rigore dopo essere stato atterrato in area da Attys. E’ questo l’episodio che sancisce che non sia giornata per il Lecco, in particolare per Mangni: l’attaccante classe ’93 infatti prima si fa parare il tiro dagli undici metri, poi calcia fuori sulla ribattuta con la porta praticamente sguarnita.

La mancata occasione d’accorciare le distanze taglia definitivamente le gambe al Lecco che di fatto, ad eccezione di un pericoloso tiro dalla distanza di Giudici, non riesce più ad impensierire Desplanches.

Al 90′ il risultato finale recita dunque 2-0 in favore del Trento. Ora Foschi avrà un lavoro importante da svolgere in particolare sulla testa dei suoi ragazzi che nelle prossime due sfide (domenica 12 e mercoledì 15 marzo) ospiteranno prima il Pordenone e poi la FeralpiSalò in due sfide cruciali per l’esito del campionato.

Tabellino

TRENTO – LECCO 2-0: Ballarini 10′, Attys 27′.

TRENTO: Desplances, Vitturini, Ferri, Garcia, Fabbri, Di Cosmo, Suciu, Ballarini, Attys (Garofalo dal 68′), Sipos (Carletti dal 50′), Petrovic (Terrani dal 68′). A disp.: Marchegiani, Trainotti, Pasquato, Ruffato, Galazzini, Simonti, Semprini, Sangalli. All. Tedino.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Lepore (Scapuzzi dall’80’), Girelli, Lakti (Giudici dal 46′), Zuccon, Zambataro (Mangni dal 46′), Bunino (Pinzauti dal 61′), Tordini. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Stanga, Cusumano, Bianconi, Ardizzone, Galli. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Grasso, sez. Ariano Irpino.

Classifica

Pro Sesto 54

——————————————-

FeralpiSalò 51 (una partita in meno)

Lecco 51

Pordenone 50 (una partita in meno)

L.R. Vicenza 47 (una partita in meno)

Renate 45 (una partita in meno)

Pro Patria 43

Arzignano Valchiampo 41 (una partita in meno)

Trento 40

Padova 39 (una partita in meno)

Juventus Next Gen 38 (una partita in meno)

——————————————-

Virtus Verona 38 (una partita in meno)

Novara 37 (una partita in meno)

Pro Vercelli 36 (una partita in meno)

Mantova 35

——————————————-

AlbinoLeffe 34 (una partita in meno)

Pergolettese 34 (una partita in meno)

Sangiuliano City 34 (una partita in meno)

Triestina 26

——————————————-

Piacenza 24 (una partita in meno)