Decisiva la doppietta di Ganz (decimo gol in stagione)

Domenica prossima il derby in casa del Renate

LECCO – Pronto riscatto per la Calcio Lecco: dopo la sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale contro il Padova vicecapolista, le aquile tornano al successo regolando al “Rigamonti-Ceppi” il Mantova per 2-0. A decidere la sfida è una doppietta di Ganz.

Con il successo i blucelesti consolidano il proprio posto in zona play off, portandosi a quota 38 punti e allungando a +7 proprio sul Mantova, la prima delle formazioni che in questo momento sarebbe esclusa dai playoff.

La partita

In avvio di gara sono gli ospiti a creare i presupposti migliori per arrivare al gol: dopo sei giri d’orologio Bruccini calcia da fuori area con la sfera che termina alta di pochissimo; al 10′ Militari calcia a lato di un nulla sugli sviluppi di un calcio da fermo respinto da Pissardo.

La prima occasione da rete del Lecco arriva al 17′ e ad averla è il solito Ganz, il quale chima Marone alla deviazione in corner con un’incornata su cross di Buso. Pochi minuti più lo stesso Buso si libera alla grande per calciare però poi troppo centralmente.

Alla mezz’ora si fa vedere anche Merli Sala, pericoloso con un colpo di testa su punizione di Giudici. Poco prima dell’intervallo il Mantova è pericolosissimo con Panizzi ma nel secondo minuto di extra time è il Lecco a passare: Masini serve un pallone in area con un cross dalla destra, il primo ad arrivare sulla sfera è Ganz che incorna alle spalle di Marone per l’1-0.

Nella ripresa il primo tiro nello specchio è di Panizzi, che trova la pronta risposta di Pissardo. Per i blucelesti risponde Giudici che sfiora la traversa.

La gara prosegue poi su buoni ritmi, ma senza ulteriori grandi occasioni, fino al qu.ando Ganz si procura un rigore che poi lui stesso trasforma fissando il risultato sul 2-0.

Dopo il raddoppio i ragazzi di mister De Paola gestiscono bene il possesso palla senza rischiare mai nulla. Il Mantova non ha la forza per reagire e di fatto Pissardo non viene più chiamato in causa. Al 90′ il risultato recita dunque 2-0 in favore della Calcio Lecco.

Ora i blucelesti sono attesi da una settimana tipo, nella quale potranno prepare al meglio la trasferta di domenica prossima sul campo del Renate, oggi bloccato sull’1-1 dalla Pro Vercelli.

Tabellino

LECCO-MANTOVA 2-0: Ganz 47’pt e 71′.

LECCO: Pissardo, Celjak, Merli Sala, Battistini, Capoferri, Giudici (Vasic dal 69′), Lora (Kraja dal 55′), Masini, Buso (Nesta dall’80’), Ganz (Petrovic dall’80’), Nepi. A disp.: Libertazzi, Enrici, Marzorati, Lakti, Purro, Morosini, Sparandeo, Italeng. All. De Paola.

MANTOVA: Marone, Checchi, Milillo, Panizzi (Piovanello dal 61′), Esposito (Bianchi dal 21′), Messori, Militari (Monachello dal 46′), Bruccini, Silvestro (Fontana dall’82’), Guccione (Darrel dall’82’), Paudice. A disp.: Tosi, Marinaro, Agbugui, Rihai, Gerbaudo, Vaccaro, Pedrini. All. Galderisi

ARBITRO: Sig. Panettella sez. Gallarate

Classifica

Sudtirol 67

Padova 59

FeralpiSalò 52

Renate 50

Triestina 41

Juventus U23 38

Lecco 38

Pro Vercelli 37

Piacenza 35

AlbinoLeffe 32

Mantova 31

Trento 31

Pro Patria 28

Seregno 28

Pergolettese (-1) 28

Virtus Verona 28

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 26

Giana Erminio 24

Legnago Salus 21