Partita decisa dalle reti in apertura di Nesta e Morosini

Gara chiusa in nove uomini: espulsi Vasic e Sperandeo

LECCO – Dopo il ko rimediato contro l’AlbinoLeffe, la Calcio Lecco torna al successo e lo fa imponendosi per 2-1 sul Trento. A decidere la sfida del “Rigamonti-Ceppi” sono le reti di Nesta e Morosini, arrivate in avvio di gara.

Grazie ai tre punti odierni i blucelesti si riprendono il quinto posto, approfittando del pareggio della Pro Vercelli contro la Pergolettese (1-1). La banda di De Paola è ora a quota 53 punti, con un ritardo di cinque lunghezze dal Renate quarto della classe.

Avvio da urlo

Pronti via e la gara si mette subito sui binari giusti per le aquile: dopo solamente due giri di lancette Nesta lascia partire un grandissimo sinistro a giro che va ad infilarsi all’angolino senza lasciare scampo a Marchegiani.

Passano cinque minuti e il Lecco raddoppia. Questa volta ad andare a segno è Morosini, il quale realizza direttamente da punizione, anche grazie ad un velo di Ganz che inganna l’estremo difensore ospite.

Col punteggio sul 2-0 i blucelesti gestiscono la sfida senza comunque a rinunciare a nuove sortite offensive. Al 22′ ad esempio Masini serve una gran palla a Ganz, il quale non riesce ad arrivarci per un soffio.

Il Trento dal canto suo non riesce ad organizzare una controffensiva e la gara scorre via senza ulteriori particolari sussulti. Al 40′ però Vasic, già ammonito, commette ingenuamente un intervento falloso che gli costa il secondo giallo. Il primo tempo si chiude dunque col Lecco avanti di due reti ma in inferiorità numerica.

In avvio di ripresa, come normale aspettarsi, sono gli ospiti a provarci con maggior insistenza. Al 52′ però i blucelesti reclamano per un intervento su Giudici, che viene fermato in modo ruvido in area ospite. Il direttore di gara però lascia proseguire.

Passano pochi minuti dall’episodio e Boccalon trova il gol che accorcia le distanze, approfittando di un grave errore difensivo del duo Enrici-Celajk.

A questo punto la gara è più viva che mai. Al 62′ il neoentrato Nepi si divora il possibile 3-1, mentre sul fronte d’attacco opposto sono Chinellato e Osuji ad avere due ottime occasioni.

All’80’ Marchegiani salva su Celjak, poi è ancora Boccalon il protagonista, ma questa volta si divora il gol pareggio. Al 90′ il Lecco resta addirittura in nove uomini per l’espulsione di Sperandeo, appena entrato al posto di Nesta, che riceve due gialli nel giro di un minuto.

Nei minuti di recupero il Trento tenta vari assalti ma la difesa di De Paola regge l’urto. Al 90′ il punteggio recita così 2-1.

Nel prossimo turno, sabato 2 aprile, le aquile faranno visita alla capolista Sudtirol, oggi battuta 1-0 dalla FeralpiSalò.

Tabellino

LECCO-TRENTO 2-1: Nesta (L) 2′, Morosini (L) 7′, Boccalon (T) 56′

LECCO: Pissardo, Celjak, Battistini, Enrici, Nesta (dall’87’ Sparandeo), Masini, Lora, Morosini (dal 65′ Lakti), Vasic, Buso (dal 46′ Giudici), Ganz (dal 58′ Nepi). A disp.: Libertazzi, Ciancio, Giudici, Petrovic, Purro, Paltrinieri, Sberna, Italeng. All. De Paola.

TRENTO: Marchegiani, Bearzotti, Dionisi (dal 46′ Pattarello), Trainotti (dal 24′ Seno), Carini, Oddi, Barbuti (dal 63′ Chinellato), Belcastro (dal 63′ Ruffo), Osuji (dal 79′ Vianni), Bocalon, Pasquato. A disp.: Cazzaro, Pigozzo, Simonti, Scorza, Raggio, Izzillo, Pattarello. All. Parlato.

ARBITRO: Sig. Andreano sez. Prato

Classifica

Sudtirol 82

Padova 78

FeralpiSalò 61

Renate 58

Lecco 53

Pro Vercelli 52

Juventus Under 23 46 (una partita in meno)

Piacenza 43

AlbinoLeffe 41

Pro Patria 41

Virtus Verona 40

Mantova 39

Fiorenzuola 37 (una partita in meno)

Pergolettese (-1) 36

Trento 36

Pro Sesto 31

Seregno 30

Giana Erminio 29

Legnago Salus 27