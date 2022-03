Gara decisa dai gol di Poletti e Gusu

A nulla serve la rete su calcio di punizione di Morosini

ZANICA – Ancora un ko esterno per la Calcio Lecco: dopo il ritorno al successo nel turno infrasettimanale contro la Juventus Under 23, che aveva fatto seguito alla sconfitta rimediata sul campo della Virtus Verona, i blucelesti cadono in casa dell’AlbinoLeffe.

A decidere la sfida in favore della formazione bergamasca sono le reti, una per tempo, di Poletti e Gusu. A poco serve per gli uomini di De Paola il gol che accorcia le distanze sul 2-1 realizzato su punizione da Morosini nel finale.

La partita

In avvio di gara la formazione di Marcolini parte subito in pressione e al 6′ si fa vedere per la prima volta al tiro con Riva. Il Lecco risponde con un’azione di corner che per poco non provoca l’autogol di Saltarelli.

La partita prosegue poi senza grossi sussulti ma al 25′ l’equilibrio si spezza: su un lancio di Gusu si innesca una carambola in area bluceleste, con Poletti che è bravo a colpire a rete sulla ribattuta di Battistini.

Dopo il gol subito il Lecco cerca subito la reazione con Ganz che trova sulla sua strada l’opposizione di Saltarelli. Subito dopo è Merli Sala ad avere una grossa chance sugli sviluppi di un corner ma il difensore perde il tempo per la conclusione.

Si arriva quindi alle battute finali della prima frazione con Petrovic che calcia a lato di poco.

La ripresa si apre come peggio non si potrebbe per le aquile: dopo solamente cinque giri d’orologio Gusu, lasciato colpevolmente solo in area, trova indisturbato la rete del raddoppio.

Sul 2-0 gli uomini di De Paola faticano a trovare la reazione. I blucelesti ci provano con alcuni calci piazzati ma di fatto Pagno non rischia quasi mai nulla. Il match prosegue veloce senza altri grossi sussulti fino all’80’, quando Nepi si divora un’ottima occasione per accorciare le distanze.

Il gol del 2-1 arriva comunque tre minuti più tardi, con Morosini che trova una gran traiettoria su calcio di punizione. A questo punto il Lecco dovrebbe tentare il tutto per tutto ma di fatto la porta bergamasca non corre più nessun rischio.

La gara si chiude dopo quattro minuti di recupero col 2-1 in favore dell’AlbinoLeffe. Il Lecco dovrà ora ricaricare le batterie per prepararsi al meglio alla prossima sfida, in programma sabato 26 marzo al “Rigamonti-Ceppi” contro il Trento.

Tabellino

ALBINOLEFFE – LECCO 2-1: Poletti (A) 25′, Gusu (A) 49′, Morosini (L) 83′

ALBINOLEFFE: Pagno, Riva (dall’83’ Gelli J.), Saltarelli, Milesi, Gusu (dal 72′ Tomaselli), Gelli F., Nichetti, Giorgione(dal 90′ Piccoli), Poletti, Galeandro (dal 72′ Ravasio), Cori. A disp.: Rossi, Facchetti, Michelotti, Doumbia, Genevier, Zoma, Miculi, Martignago. All. Marcolini

LECCO: Pissardo, Celjak, Merli Sala, Battistini (dal 75′ Sparandeo), Enrici, Giudici (dal 46′ Vasic), Lora (dal 53′ Morosini), Masini, Buso (dal 53′ Nesta), Ganz, Petrovic (dal 66′ Nepi). A disp.: Libertazzi, Lakti, Purro, Vasic, Kraja, Paltrinieri, Sberna, Italeng.

ARBITRO: Rinaldi sez. Bassano del Grappa

Classifica

Sudtirol 82

Padova 75

FeralpiSalò 58

Renate 55

Pro Vercelli 51

Lecco 50

Triestina 47

Juventus Under 23 46

Piacenza 43

AlbinoLeffe 40

Virtus Verona 39

Pro Patria 38

Mantova 38

Fiorenzuola 37

Trento 36

Pergolettese 35 (-1)

Pro Sesto 30

Seregno 30

Giana Erminio 29

Legnago Salus 27