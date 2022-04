Gli emiliani passano grazie alle reti di Munari e Nava

A nulla serve il gol del momentaneo pareggio di Giudici

LECCO – Niente da fare per la Calcio Lecco: dopo il pareggio colto sul terreno di gioco della capolista Sudtirol i blucelesti cadono al “Rigamonti-Ceppi” contro il Piacenza. Nella gara valida per il trentaseiesimo turno del girone A di Serie C i biancorossi si impongono per 2-1 con le reti di Munari e Nava. A nulla serve per i blucelesti il gol del momentaneo pareggio realizzato da Giudici.

La banda di De Paola mantiene comunque il quinto posto della classifica ma viene agganciata dalla Triestina, vittoriosa per 4-2 sulla Pro Vercelli.

La partita

La gara si apre come peggio non si potrebbe per il Lecco. Dopo solamente quattro minuti di gioco infatti il Piacenza si porta in vantaggio con Munari, lasciato colpevolmente solo in area dalla difesa di casa.

Dopo un solo minuto dalla rete degli ospiti Morosini sfiora il pareggio colpendo la traversa; il gol comunque è nell’aria e infatti si materializza all’8′ quando Giudici realizza l’1-1 con un gran tiro che va ad infilarsi nell’angolo basso.

Dopo il gol del pareggio il Lecco prova ad insistere; i più pericolosi tra le fila lariane sono Petrovic e Ganz ma entrambi non hanno fortuna. La gara prosegue poi senza ulteriori particolari sussulti fino al 37′, minuto in cui il Piacenza ottiene un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Enrici: sul tiro dal dischetto Pissardo si supera e mantiene il pareggio.

Il primo tempo va dunque in archivio sull’1-1 ma dopo solamente tre minuti dall’inizio della ripresa il Piacenza è di nuovo in vantaggio. Questa volta ad andare a segno è Nava, che realizza con un colpo di testa.

Al 60′ gli ospiti sfiorano la terza rete con Dubickas, mentre sul fronte opposto è Ganz a cercare la via del pareggio.

Negli ultimi venti minuti la gara cala d’intensità e le occasioni da gol diminuiscono. Si arriva alle battute finali, in cui prima Pissardo salva su Cesarini, poi Ganz sfiora il pari proprio nei minuti di recupero. La sfera però non entra e la gara si chiude sul 2-1 in favore del Piacenza.

Tabellino

LECCO-PIACENZA 1-2: Munari (P) al 4′, Giudici (L) all’8′, Nava (P) al 48′.

LECCO: Pissardo, Celjak, Battistini, Enrici (dal 76′ Purro), Giudici, Masini, Kraja (dal 55′ Marzorati), Morosini (dal 63′ Lora), Vasic (dal 55′ Buso), Ganz, Petrovic (dal 76′ Italeng). A disp.: Libertazzi, Lakti, Merli Sala, Nesta, Sparandeo, Nepi, Sberna. All. De Paola.

PIACENZA: Tintori, Parisi, Nava, Cosenza, Giordano (dal 76′ Rillo), Sulijc, Castiglia (dal 53′ Rossi), Gonzi, Munari (dal 76′ Marchi), Cesarini, Dubickas (dall’83’ Rabbi). A disp.: Pratelli, Tortora, Tafa, Lamesta, Bobb, Marino, Armini, Ruiz. All. Scazzola.

ARBITRO: Sig. Di Cicco sez. Lanciano

Classifica

Sudtirol 86

Padova 84

FeralpiSalò 65

Renate 61

Lecco 54

Triestina 54

Pro Vercelli 52

Juventus U23 50

Piacenza 49

Fiorenzuola 43

Pro Patria 42

AlbinoLeffe 42

Virtus Verona 42

Pergolettese (-1) 40

Mantova 39

Trento 38

Pro Sesto 32

Seregno 32

Legnago Salus 30

Giana Erminio 30