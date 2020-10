Gara dominata ma arriva solo un punto

Mancato solo il guizzo vincente

LECCO – Dopo il roboante successo nel derby la Calcio Lecco non riesce ad allungare la propria striscia di vittorie consecutive. Al “Rigamonti-Ceppi”, l’anticipo del sabato pomeriggio contro la Carrarese si chiude sullo 0-0.

I ragazzi di D’Agostino hanno molto da recriminare perchè la gara è stata praticamente a senso unico e nel finale, un intervento al limite su Mastroianni sarebbe potuto valere un calcio di rigore per i blucelesti.

La partita

Nel primo tempo il Lecco gioca bene e costruisce diverse occasioni da gol nitide. Al 3′ è subito D’Anna a rendersi pericoloso con Imperiale che sventa la minaccia, mentre al 10′ Mangni calcia a lato dopo una bella iniziativa dello stesso D’Anna.

Intorno alla mezz’ora è sempre D’Anna il protagonista ma la sua conclusione termina alta di poco. Subito dopo Mangni impegna Mazzini, dopo un’ottima sponda di Capogna. Prima dell’intervallo c’è spazio per un’altra occasione di D’Anna: l’esterno d’attacco però fallisce la palla-gol da ottima posizione.

Nella ripresa il copione non varia di una virgola. A fara la partita è sempre il Lecco; la Carrarese fatica a creare gioco e Bertinato di fatto resta inoperoso per altri quarantacinque minuti.

Il più pericoloso è Capogna, che calcia per due volte a lato di un nulla. L’occasione più ghiotta però capita all’82’ a Mastroianni, il quale dopo un cross dalla sinistra calcia al volo sfiorando il palo.

Si arriva dunque alle battute finali, nelle quali il protagonista è ancora Mastroianni. La punta, prima viene trattenuta in modo evidente in area, col direttore di gara che però sorvola sull’intervento da rigore, poi in pieno recupero sbaglia di testa, a pochi passi dalla porta di Mazzini, un ottimo pallone servitogli da Kaprof.

Il match si chiude dunque sullo 0-0. Per il Lecco sono sicuramente più due punti persi che uno guadagnato. La classifica comunque si muove, con i blucelesti che salgono a quota 11 punti.

Tabellino

LECCO – CARRARESE 0-0

LECCO: Bertinato, Merli Sala, Marzorati, Celjak (Nesta dall’80’), Capoferri, Moleri, Marotta, Giudici, D’Anna (Lora dal 70′), Mangni (Kaprof dal 65′), Capogna (Mastroianni dal 70′). A disp.: Pissardo, Del Grosso, Malgrati, Porru, Purro, Haidara, Raggio, Bolzoni. All. D’Agostino.

CARRARESE: Mazzini, Ermacora, Agyei, Imperiale, Rota (Manzari dal 20′, Pavone dall’82’), Pasciuti, Luci, Piscopo, Schirò, Calderini (Cais dal 72′), Infantino. A disp.: Pulidori, Valietti, Murolo, Caccavallo, Fortunati, Foresta, Grassini. All. Baldini.

ARBITRO: Sig. Marini di Trieste