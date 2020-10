Con i toscani caccia alla terza vittoria consecutiva

D’Agostino: “Restiamo coi piedi per terra”

LECCO – Dopo l’entusiasmante vittoria nel derby, la Calcio Lecco si prepara ad affrontare la quinta giornata del campionato di Serie C (girone A). Avversario di turno sarà la Carrarese di mister Silvio Baldini, allenatore con oltre 600 panchine in carriera di cui una buona parte in Serie A.

La Calcio Lecco si presenta al match forte del primo posto in classifica, figlio delle vittorie ottenute contro Giana Erminio, Alessandria e Como oltre che del pareggio esterno col Livorno. La Carrarese dal canto suo è al momento staccata dai blucelesti di sole due lunghezze: nelle prime quattro giornate i toscani hanno superato Pro Sesto e Pontedera mentre si sono fermati sul pari contro Pro Patria e Piacenza.

La gara di domani rappresenta dunque un altro test importante per testare le potenzialità dei ragazzi di D’Agostino. Proprio il tecnico ha presentato nella conferenza stampa di questa mattina le insidie della gara: “Dobbiamo avere la consapevolezza che domani giocheremo la partita più difficile di questo inizio di stagione. Dobbiamo resettare quanto fatto finora e continuare ad avere la fame che abbiamo da inizio preparazione”.

Per quanto riguarda la partita che dovrà fare il lecco il tecnico ha le idee chiare: “Nono dovremo per forza cercare subito la rete perchè arriviamo da un 3-0. Sarà fondamentale tenere alta l’attenzione per tutto l’arco dei novanta minuti”.

Parole infine per come si vive il momento nello spogliatoio: “Ho la fortuna di allenare un gruppo di grandi lavoratori. Chi ha la pancia piena con me non gioca e questo i ragazzi lo sanno bene. Ora è importante che le consapevolezze che stiamo acquisendo non sfocino in presunzione”.

La lista dei convocati

Pissardo, Celjak, Galli, Lora, Marzorati, Giudici, Del Grosso, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Bertinato, Malgrati, Marotta, Porru, Iocolano, Merli Sala, Capogna, Purro, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Capoferri, Kaprof, Bolzoni.