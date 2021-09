Ai blucelesti basta il gol di Tordini in avvio di gara

Seconda vittoria consecutiva per mister Zironelli

GORGONZOLA – Altro successo per la Calcio Lecco: dopo il 4-1 contro il Legnago Salus l’undici di mister Zironelli concede il bis, superando 1-0 la Giana Erminio nell’anticipo del sabato sera, valido per la terza giornata del campionato di Serie C (girone A).

Con i tre punti i blucelesti si portano momentaneamente al secondo posto, alle spalle del Padova capolista che conduce a punteggio pieno.

La sblocca Tordini

In avvio i padroni di casa si fanno subito vedere con Colombini ma Pissardo è attento e blocca senza grossi problemi la conclusione centrale. All’8′ è Tordini a provarci, il suo tiro però è fuori misura.

Passa un solo giro d’orologio e il Lecco sblocca il punteggio con una manovra da manuale: Iocolano sviluppa una bella azione in velocità aprendo per Mastroianni, quest’ultimo gioca la sfera per Tordini, il quale serve immediatamente Giudici che con un controcross restituisce palla a Tordini, bravo e lesto nell’infilare in rete per l’1-0.

Dopo il gol subito la Giana Erminio fatica a trovare la reazione. Il Lecco ne approfitta e continua ad affondare. Alla mezz’ora il solito Tordini sfiora il raddoppio ma il legno gli nega la seconda gioia personale. Sul fronte opposto Pinto torna a chiamare in causa Pissardo che risponde presente senza grossi problemi.

Nel finale non succede più nulla e si va dunque al riposo col Lecco avanti 1-0.

Secondo tempo in controllo

In avvio di ripresa i blucelesti ripartono forte e nel giro di pochi minuti vanno vicini alla seconda rete con Iocolano.

Al 64′ è la Giana Erminio ad avere una grande chance ma Corti la spreca a tu per tu con Pissardo. L’estremo difensore bluceleste si ripete poi al 76′ su Cazzola.

Nel finale i padroni di casa premono alla ricerca del pareggio ma di fatto non riescono mai a creare problemi alla retroguardia lecchese. All’89’ i milanesi restano inoltre in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Bonalumi. Nei cinque minuti di recupero non succede più nulla e i tre punti prendono così la via del Lario.

Tabellino

GIANA ERMINIO – LECCO 0-1: Tordini 9′

GIANA ERMINIO: Zanellati, Carminati, Bonalumi, Magli (Messaggi dal 79′), Perico, Ferrari (Tremolada dal 66′), Pinto (Palazzolo dal 56′), Cazzola, Colombini (Magri dal 56′), A.Corti, Perna (D’Ausilio dal 66′). A disp.: Casagrande, Vono, Gulinelli, N.Corti, Acella, Caferri, Pirola. All. Brevi

LECCO: Pissardo, Merli Sala (Celjak dall’80’), Marzorati, Enrici, Zambataro (Battistini dall’80’), Masini, Lora, Giudici (Kraja dal 65′), Tordini (Ganz dal 71′), Mastroianni, Iocolano (Lakti dall’80’). A disp.: Ndiaye, Petrovic, Di Munno, Reda, Morosini, Bia, Buso. All. Zironelli.

ARBITRO: Sig. Mucera sez. Palermo