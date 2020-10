Gli amaranto sono reduci dal pareggio con l’AlbinoLeffe

Galli resta fermo ai box per precauzione

LECCO – Dopo la vittoria nell’esordio stagionale la Calcio Lecco si appresta ad affrontare la seconda giornata del campionato di Serie C (girone A). I blucelesti saranno di scena questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle 17.30, all’Armando Picchi di Livorno.

La formazione guidata in panchina dall’ex juventino Alessandro Dal Canto, reduce dalla retrocessione dalla Serie B della scorsa stagione, nel debutto stagionale ha impattato 0-0 sul campo dell’AlbinoLeffe.

Il Lecco dal canto suo arriva alla sfida in terra toscana dopo il convincente successo ottenuto contro la Giana Erminio. La gara di oggi sarà inoltre la prima di un trittico di impegni ravvicinati. I blucelesti torneranno infatti in campo mercoledì sera al Rigamonti-Ceppi contro l’Alessandria, per poi affrontare domenica 7 ottobre il Como al Sinigaglia.

Avversario forte con nomi importanti

Nella conferenza stampa della vigilia mister Gaetano D’Agostino si è concentrato molto sulla formazione avversaria: “Affrontiamo una squadra forte, ricca di nomi importanti. E’ vero che in precampionato non hanno giocato amichevoli ma credo che tra la gara di Coppa Italia e quella di campionato siano riusciti a mettere minuti nelle gambe. Il nostro intento in ogni caso deve essere sempre quello si riuscire ad imporci col gioco”.

Per quanto riguarda i convocati D’Agostino dovrà fare a meno di Galli, che resterà fermo ai box a scopo precauzionale, ma potrà contare sugli ultimi arrivati Lora e Pissardo: “Galli ha ricominciato a correre ma preferiamo risparmiarlo, mentre Lora sono convinto che potrà darci una grossa mano a partita in corso perchè ama giocare a ritmi alti”.

L’ultima parola infine il tecnico lecchese l’ha voluta dedicare ancora ai tifosi blucelesti: “Già contro la Giana speravo si potesse sbloccare la situazione legata al pubblico. Spero si possa riaprire presto perchè per me avere i tifosi allo stadio è qualcosa di davvero importante”.

La lista dei convocati

Questi i 24 convocati per la trasferta toscana: Celjak, Cauz, Lora, Marzorati, Del Grosso, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Bertinato, Malgrati, Marotta, Porru, Iocolano, Merli Sala, Capogna, Pissardo, Purro, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Bonadeo, Capoferri, Bolzoni.