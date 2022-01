Calcio Serie C. Lecco e Pro Vercelli non si fanno male: finisce 0-0

Il girone di ritorno dei blucelesti parte con un pari senza reti

Domenica di nuovo in campo in casa della FeralpiSalò

LECCO – Si è chiusa sullo 0-0 la gara che alle 18:00 ha visto sfidarsi al “Rigamonti-Ceppi” Calcio Lecco e Pro Vercelli. Per i ragazzi di mister De Paola si tratta del secondo pareggio consecutivo senza reti, dopo quello contro la Pro Sesto con cui si era chiuso il girone d’andata.

Il pareggio consente comunque di muovere leggermente la classifica. I blucelesti agganciano all’settimo posto AlbinoLeffe e Virtus Verona a quota 25 punti oltre a restare appaiati proprio alla Pro Vercelli.

La partita

In avvio di gara le emozioni non sono molte, il primo quarto d’ora scorre via senza che i due estremi difensori vengano chiamati in causa ma al 18′ Kraja sfiora il vantaggio, centrando una traversa clamorosa con uno splendido pallonetto.

Sul fronte d’attacco opposto due minuti più tardi è la Pro Vercelli ad andare a segno con Della Morte sugli sviluppo di un calcio da fermo; il direttore di gara però ravvisa una posizione di fuorigioco e annulla la rete.

A questo punto il match entra nel vivo e il Lecco ha una grande chance con Iocolano che calcia male da buona posizione. Al 25′ è poi Celjak a rendersi pericoloso su un’azione da corner, il suo tiro viene però contratto dalla retroguardia ospite.

Nella seconda metà della prima frazione di gioco sono sempre i blucelesti a fare la partita, la difesa piemontese riesce comunque a gestire le offensive lariane e al 45′ il punteggio resta inchiodato sullo 0-0.

La ripresa si apre sulla falsa riga del primo tempo. Al 5′ in area piemontese c’è un contatto sospetto tra Giudici e Masi con l’arbitro che lascia proseguire il gioco. Tra le fila del Lecco il più attivo è Zambataro mentre la Pro Vercelli prova a farsi vedere dalle parti di Pissardo con Emmanuello.

Al 63′ Tordini non arriva per pochissimo su un pallone servito in area da Celjak; sul ribaltamento di fronte gli ospiti si rendono pericolosi ma Comi viene anticipato al momento della conclusione. Al 71′ lo stesso Comi fa partire un tiro che si spegne di poco a lato.

Negli ultimi venti minuti il ritmo inizia a calare e di occasioni da rete non se ne registrano più. Entrambi gli allenatori inseriscono forze fresche ma a prevalere è la paura di perdere: al 90′ il tabellino recita così 0-0.

Come detto in apertura per Marzorati e compagni si tratta del secondo pareggio consecutivo senza reti. Ora le aquile avranno qualche giorno per recuperare le energie spese e per preparare al meglio la sfida di domenica – calcio d’inizio alle 14:30 – sul terreno di gioco della FeralpiSalò.

Tabellino

LECCO – PRO VERCELLI 0-0

LECCO: Pissardo, Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici, Giudici (Lakti dall’84’), Masini, Kraja (Galli dal 69′), Zambataro, Iocolano (Tordini dal 63′), Petrovic (Ganz dall’84’). A disp.: Ndiaye, Merli Sala, Reda, Capoferri, Morosini, Bia, Sparandeo, Buso). All. De Paola

PRO VERCELLI: Valentini, Auriletto, Masi, Cristini, Crialese, Vitale, Emmanuello, Iezzi (Bruzzaniti dal 71′), Rolando (Comi dal 59′), Della Morte (Rizzo L. dal 59′), Bunino (Silenzi dall’85’). A disp.: Rizzo M., Comi, Sangiorgi, Louati, Clemente, Secondo, Gatto, Panico. All. Lerda

ARBITRO: Sig. Cavaliere sez Paola

Classifica

SudTirol 44 (due partite in meno)

Padova 42

Renate 39

FeralpiSalò 39

Triestina 33 (una partita in meno)

Juventus U23 28

Virtus Verona 25 (una parita in meno)

Pro Vercelli 25

AlbinoLeffe 25

Lecco 25

Trento 24

Seregno 23

Piacenza 22

Pergolettese (-1) 22

Mantova 21

Pro Patria 21

Fiorenzuola 20

Legnago Salus 18

Pro Sesto 16

Giana Erminio 15