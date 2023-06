Calcio Serie C. Notte magica per il Lecco che vola in semifinale playoff

Ribaltato il Pordenone con tre reti (1-3 il finale)

Nel primo tempo Lecco avanti con un autogol di Dubickas, pareggio di Pinato; nel finale Bunino e Ardizzone fanno esplodere la gioia dei tifosi blucelesti

PORDENONE – Impresa doveva essere e impresa è stata: la Calcio Lecco conquista la semifinale dei playoff di Serie C grazie allo splendido successo ottenuto sul terreno di gioco dell'”Omero Tognon” di Pordenone.

I ragazzi di mister Foschi ribaltano la sconfitta per 0-1, maturata sabato scorso al “Rigamonti-Ceppi”, battendo 3-1 i neroverdi guidati da Di Carlo. Gli eroi della vittoria ottenuta in terra friulana sono Bunino e Ardizzone, a segno rispettivamente all’84’ e all’88’.

Nel primo tempo ad aprire le marcature era stato il Lecco per via di un autogol di Dubickas al 2′, cui aveva risposto Pinato al 18′ per il momentaneo pareggio dei padroni di casa.

La partita

L’avvio di gara del Lecco è perfetto: dopo solamente due giri di lancette infatti i blucelesti sbloccano la situazione con un autogol di Dubickas, che manda la sfera nella propria porta dopo un colpo di testa di Mangni arrivato sugli sviluppi di una punizione calciata da Lepore.

La risposta dei padroni di casa non si fa attendere, con Melgrati che viene chiamato in causa in un paio d’occasioni. Il Pordenone continua ad insistere ed al 18′ realizza il gol del pareggio con Pinato, il quale è anche fortunato nel trovare l’involontaria ma decisiva deviazione di Battistini.

Dopo la rete dell’1-1 i ragazzi di Foschi tornano a premere e nel giro di pochi minuti creano più di un pericolo dalle parti di Festa. Poco prima della mezz’ora è invece Melgrati a dover salvare su una gran botta di Dubickas.

La gara prosegue con lo stesso andamento fino alle battute finali del primo tempo e nei minuti di recupero entrambe le squadre creano altre occasioni da gol; il Lecco con Buso, il Pordenone nuovamente con Dubickas.

In avvio di ripresa Foschi inserisce subito Bunino per Pinzauti. I primi dieci minuti scorrono velocemente senza grosse emozioni su entrambi i fronti d’attacco. I blucelesti ci provano comunque con continuità ma spesso sono imprecisi e molte opportunità scemano per via di errori.

Al 64′ arriva anche il momento di Tordini, il quale rileva Buso. Passano due minuti e nell’area di casa vi è un tocco di mano di un calciatore neroverde; il direttore di gara però lascia correre negando la massima punizione al Lecco.

La gara prosegue senza vere occasioni da gol ma al 76′ il Pordenone resta in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Bruscagin, che stende Bunino al limite della propria area di rigore.

A questo punto il Lecco tenta il tutto per tutto e al 78′ Festa deve compiere un autentico miracolo per evitare il vantaggio bluceleste. Le aquile non demordono fino a venire premiate all’84’, quando Bunino trova la rete che accende totalmente il finale.

A questo punto l’inerzia della gara è tutta dalla parte del Lecco. I blucelesti premono fortissimo e a due minuti dal 90′ trovano incredibilmente la rete del 3-1, che significa accesso alle semifinali: a portare in delirio i tifosi blucelesti arrivati in terra friulana è Ardizzone, così come Bunino pescato dalla panchina da mister Foschi.

La rete del centrocampista classe ’92 mette il sigillo sull’impresa del Lecco; al Pordenone non bastano quattro minuti di recupero per trovare la rete che ribalterebbe la situazione. Al 94′ il risultato recita 1-3, il Lecco può fare festa in attesa dell’andata della semifinale, in programma domenica 4 giugno.

Tabellino

PORDENONE – LECCO 1-3: Dubickas (P) autogol 2′, Pinato (P) 18′, Bunino (L) 84′, Ardizzone (L) 88′.

PORDENONE: Festa, Bruscagin, Ajeti, Pirrello, Benedetti, Burrai, Giorico (Torrasi dal 69′), Pinato (Edera dall’89’), Zammarini, Candellone (Piscopo dal 69′), Dubickas (Magnaghi dall’86’). A disp.: Martinez, Gallo, Andreoni, Deli, Palombi, La Rosa, Biancon, Gucher, Ingrosso. All. Di Carlo.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini (Ardizzone dal 74′), Bianconi, Giudici, Girelli (Scapuzzi dal 78′), Zuccon, Lepore, Buso (Tordini dal 64′), Pinzauti (Bunino dal 46′), Mangni. A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Lakti, Scapuzzi, Stanga, Martorelli, Ilari, Zambataro, Cusumano, Galli. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Panettella, sez. Bari.

Playoff Serie C – quarti di finale (gare di ritorno)

CESENA – L.R. VICENZA 0-0 (andata 0-0)

CROTONE – FOGGIA 2-2 (andata 1-0 in favore del Foggia)

PORDENONE – LECCO 1-3 (andata 0-1 in favore del Pordenone)

VIRTUS ENTELLA – PESCARA 2-3 (andata 2-1 in favore del Pescara)

Formazioni qualificate alle semifinali: CESENA, FOGGIA, LECCO, PESCARA.