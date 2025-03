Calcio Serie C. Pareggio senza reti tra Pergolettese e Lecco

Lecco a due facce: primo tempo arroccato in difesa, nella ripresa sugli scudi ma senza trovare il gol

Al Voltini finisce 0-0: la miglior occasione della gara l’incrocio dei pali di Di Gesù al 72′

CREMA – Il Lecco pareggia 0-0 contro la Pergolettese e mantiene la propria posizione in classifica anche grazie all’altro fondamentale pareggio in chiave salvezza tra Virtus Verona e Triestina. I blucelesti hanno gli stessi punti della squadra di Tesser, 33, ma rimangono avanti in virtù di un miglior bilancio negli scontri diretti.

Nella gara di oggi contro la Pergolettese, il Lecco è entrato in campo ancora con il freno a mano tirato subendo le azioni avversarie e senza reagire nel costruire azioni pericolose. Nella ripresa l’inerzia della partita si è completamente ribaltata, infatti i blucelesti sono entrati in campo con maggiore grinta cercando la rete del vantaggio fino alla fine, ma senza trovarlo anche se Di Gesù ci è andato vicino colpendo l’incrocio dei pali.

Da sottolineare il buon apporto dalla panchina di Di Dio e Zanellato. Il primo, infatti, è entrato a metà primo tempo per sostituire l’infortunato Grassini e ha creato più di un pericolo sulla fascia destra. Mentre, dai piedi del secondo sono partite le migliori azioni del Lecco di tutta la ripresa.

Mister Valente ripropone il 3-4-2 contro la Pergolettese, in difesa, davanti a Furlan: Martic, Battistini e Ferrini. In media Marino al fianco di Frigerio sulle fasce Grassini e Ktritta. Tra le due linee ad inventare il titolare è Attys, in attacco Galeandro torna dall’inizio in coppia con Sipos.

Sul fronte opposto Curioni sceglie Cordaro tra i pali, difesa a quattro con Lambrughi, Tonoli, Bignami, Capoferri. A centrocampo dalla destra: Jaouhari, Arini e Careccia. In avanti il tridente formato da Basili, Parker e Patanè.

Cronaca

Buon equilibrio nei primi minuti di gioco da parte delle due squadre in campo al Voltini di Crema. La prima azione pericolosa arriva al 15′ da parte dei padroni di casa con il cross insidioso di Basili (P), ma Battistini (L) ci mette una pezza e allontana la sfera dall’area di rigore. Meglio la Pergolettese nei primi 20′ minuti, il Lecco non riesce ad affondare.

Al 30′, la formazione di Curioni riparte veloce cerca di trovare lo spazio giusto per provare la conclusione a rete, la palla arriva a Patané (P) che dalla destra prova un tiro-cross che termina di poco a lato. Due minuti dopo ci prova dalla distanza anche Careggia (P), ma la palla finisce molto alta sopra la traversa.

Valente, al 33′, è costretto a sostituire Grassini per infortunio, al suo posto entra Di Dio. Al 36′ la prima bella azione del Lecco: grande apertura di Marino (L) per Di Dio (L) che la mette al volo in mezzo per la testa di Galendro (L) che viene anticipato di un soffio dal diretto avversario.

Al 43′, la Pergolettese segna ma l’arbitro Bozzetto annulla per la netta posizione irregolare di Tonoli (P) che di testa aveva messo la palla in rete. Al 47′, calcio d’angolo per i blucelesti: Sipos (L) la spizza di testa e manda fuori tempo il portiere Cordaro (P), la palla arriva a Martic (L) che non riesce ad indirizzare nello specchio della rete.

Primo tempo povero di occasioni da entrambe le parti ma sopratutto da parte del Lecco che si è avvicinato solo una volta alla porta difesa da Cordaro. Serve maggiore aggressività a centrocampo per recuperare e costruire azioni che possano mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Secondo Tempo

Buon inizio del Lecco soprattutto con delle belle combinazioni dalla fascia destra tra Di Dio e Attys, ma gli attaccanti blucelesti non arrivano in tempo in area per concludere a rete. Al 51′, ci prova Attys (L) da fuori un tiro cross d’esterno che sfiora il palo.

Valente cambia tre giocatori al 60′: fuori Marino, Attys e Kritta dentro Zanellato, Sene e Cavallini. Al 62′ subito protagonista il neo entrato Zanellato (L) che lancia in profondità Sipos (L) che calcia a rete, ma Cordaro (P) con un super intervento coi piedi salva il risultato al Voltini.

Al 72′ bella azione in verticale del Lecco: Sene (L) per Sipos (L) che difende palla al limite ed appoggia dietro per il neo entrato Di Gesù (L) che calcia da fuori ma colpisce l’incrocio dei pali alla sinistra di Cordaro (P). La Pergolettese si rivede in area avversaria all’80’ col il tiro di Basili (L) dimenticato dai difensori lecchesi che prova la conclusione ma la palla esce a lato.

Sipos (L) ancora pericoloso in area avversaria: al 85′ il croato tenta la girata in area ma, non aggancia bene il pallone che scivola sul fondo. Blucelesti in avanti negli ultimi minuti di gara: al 93′ nuovo cross al centro per Sipos (L) che appoggia dietro per Battistini (L) ma il suo sinistro è troppo debole per impensierire Cordaro (P).

Manca solo il gol al Lecco nella ripresa che ha concesso poco o niente alla Pergolettese. Come la gara con la Pro Patria due rendimenti completamenti diversi tra primo e secondo tempo, bisogna migliorare.

Tabellino

PERGOLETTESE (4-3-3): Cordaro; Lambrughi, Tonoli, Bignami, Capoferri (65′ Olivieri); Jouhari (95′ Stante), Arini, Careccia (65′ Albertini); Patané (65′ Scarsella), Parker, Basili (89′ Abubakar), Parker. All. Curioni

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Martic, Battistini, Ferrini; Grassini (33′ Di Dio), Frigerio, Marino (60′ Zanellato), Kritta (60′ Cavallini); Attys (60′ Sene); Galeandro (72′ Di Gesù), Sipos. All. Valente

Marcatori:

Arbitro: Bozzetto di Bergamo coadiuvato da Scardovi di Imola e Bosco di Lancia, quarto uomo Meta di Vicenza.

Ammoniti: Ferrini (L), Kritta (L), Grassini (L), Galeandro (L), Capoferri (P), Lambrughi (P)

Espulsi: Bignami (P)

Classifica

Padova 69

Vicenza 63

FeralpiSalò 52

AlbinoLeffe 43

Trento 42

Virtus Verona 43

Atalante U23 41

Novara 41

Alcione Milano 40

Giana Erminio 40

Renate 37

Lumezzane 37

Arzignano 35

Pergolettese 35

Lecco 33

Triestina 33

Pro Vercelli 30

Pro Patria 22

Caldiero Terme 21

Union Clodiense 18