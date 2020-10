Piemontesi reduci dal poker rifilato all’Olbia

Ventisette i convocati di mister D’Agostino

LECCO – Dopo il rocambolesco pareggio di Livorno la Calcio Lecco è pronta a rituffarsi in campionato. Questa sera, con calcio d’inizio alle 20.45, al Rigamonti-Ceppi i blucelesti affrontano la quotata Alessandria, guidata in panchina da Angelo Gregucci.

I grigi arrivano sul Lario dopo il rotondo successo (4-1) ottenuto sul terreno di casa contro l’Olbia. Alla prima giornata invece la formazione piemontese aveva impattato (1-1) nella trasferta di Pistoia.

Dopo due giornate la classifica vede Lecco e Alessandria appaiate a quota 4 punti. Le due buone prestazioni contro Giana Erminio e Livorno hanno dimostrato la bontà dell’organico lecchese, oltre ad una buona condizione. La sfida contro l’Alessandria rappresenta dunque già un primo importante test per capire le reali ambizioni di Malgrati e compagni.

Attaccamento alla maglia

Nella consueta conferenza stampa della vigilia Gaetano D’Agostino ha presentato la partita di questa sera soffermandosi sulla forza degli avversari: “L’Alessandria è la formazione che si è più rinforzata col mercato. Sicuramente possono ambire a fare un campionato di vertice. Anche noi siamo un gruppo nuovo, piano piano aggiungiamo tasselli ma grazie alla disponibilità dei ragazzi il processo di crescita a livello di squadra sta accelerando”.

Parole poi per la riapertura parziale dello stadio: “Sono molto contento ed emozionato per il fatto che finalmente potremo avere il sostegno almeno di una parte dei nostri tifosi. Questo rappresenta uno stimolo in più; ai ragazzi che scenderanno in campo chiedo un forte segnale di attaccamento alla maglia”.

Infine una battuta sull’ultimo arrivo del mercato, “el kuervo” Juan Cruz Kaprof, che però non sarà della partita: “Si tratta di un giocatore non dalla grande struttura ma forte a livello di baricentro e soprattutto di gamba. E’ una soluzione che in attacco ci mancava, ora penso che abbiamo un reparto avanzato imprevedibile, sia come titolari che come innesti”.

La lista dei convocati

Sono ben ventisette i giocatori convocati dal tecnico bluceleste: Celjak, Cauz, Galli, Lora, Marzorati, Giudici, Del Grosso, Mastroianni, Mangni, D’Anna, Bertinato, Malgrati, Marotta, Porru, Iocolano, Merli Sala, Capogna, Nannini, Pissardo, Purro, Nesta, Haidara, Moleri, Raggio, Bonadeo, Capoferri, Bolzoni.