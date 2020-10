Dopo la sconfitta di Pontedera arriva una clamorosa debacle

I biancorossi si impongono con due reti per tempo

LECCO – Giornata da dimenticare e da mandare al più presto in archivio quella della Calcio Lecco. Al “Rigamonti-Ceppi”, nella gara valida per la settima giornata d’andata, i blucelesti cadono sotto i colpi del Piacenza. La formazione emiliana batte la truppa di D’Agostino con un 4-2 che lascia pochi alibi.

Due gol per tempo

L’avvio di gara è equilibrato, con alcune iniziative da entrambe le parti del campo, ma nei primi venti minuti di occasioni da rete non se ne registrano. L’equilibrio però si spezza al 21′, quando Gonzi, sfruttando a pieno un traversone di Palma, sblocca il punteggio con un colpo di testa a incrociare.

Dopo il gol subito i blucelesti provano subito la reazione e costruiscono due palle gol con Giudici e Capogna. Il Piacenza agisce invece in contropiede con Ghisleni. Al 36′ Capogna impegna ancora Vettorel ma tre minuti più tardi, nell’area opposta, Celjak tocca la sfera con la mano. Dal dischetto calcia Corradi che sigla il 2-0.

Prima dell’intervallo è di nuovo Giudici a sfiorare la rete ma in questo caso la fortuna non è dalla sua parte. In avvio di ripresa si capisce che non è giornata per il Lecco, quando un colpo di testa di Marzorati viene respinto dal montante.

Al 53′ i blucelesti affondano del tutto: indecisione difensiva e Ghisleni cala il tris. Altri cinque giri d’orologio e Corradi fa poker e doppietta personale. La gara di fatto si chiude qui, nonostante il minuto sia solo il 58′. Prima del triplice fischio il Lecco salva comunque l’onore realizzando il gol della bandiera con Mastroianni. In pieno recupero poi anche Purro entra nel tabellino dei marcatori.

I ragazzi di D’Agostino devono ora resettare in fretta la seconda sconfitta subita nel giro di pochi giorni. Domenica prossima, ore 15.00, si torna in campo contro la Juventus Under 23.

Tabellino

LECCO – PIACENZA 2-4: Gonzi (P) 21′, Corradi (P) rig. 40′ e 58′, Ghisleni (P) 54′, Mastroianni (L) 83′, Purro (L) 93′.

LECCO: Bertinato, Celjak, Marzorati, Capoferri, Nesta, Galli, Moleri (Marotta dal 55′), Giudici (Purro dal 70′), Mangni (Mastroianni dal 70′), Capogna (Lora dal 62′), D’Anna (Kaprof dal 55′). A disp.: Pissardo, Malgrati, Porru, Merli Sala, Haidara, Raggio, Bolzoni. All. D’Agostino.

PIACENZA: Vettorel, Simonetti, Battistini (Saputo dal 72′), Bruzzone, Visconti (Renolfi dal 72′), Corbari (Ballarini dal 72′), Palma, Galazzi, Corradi (Miceli dal 64′), Ghisleni (Maritato dal 64′), Gonzi. A disp.: Stucchi, Martinbianco, D’Iglio, Pedone, Lamesta, Babbi, Villanova. All. Lunardon.

ARIBTRO: Sig. Di Marco di Ciampino