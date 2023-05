Calcio Serie C. Si apre con un pareggio beffa il cammino playoff del Lecco: ad Ancona finisce 2-2

I blucelesti si fanno rimontare due reti dai marchigiani

A Celjak e Buso rispondono Prezioso e Petrella

ANCONA – Si apre con un pareggio che lascia piuttosto amaro in bocca il cammino della Calcio Lecco nei playoff di Serie C. Allo stadio “Del Conero” la formazione guidata da mister Foschi si fa rimontare due reti dall’Ancona, col gol del pareggio marchigiano che arriva al terzo minuto di recupero.

Ad aprire le marcature per i blucelesti sono Celjak (28′) e Buso (75′); i ragazzi di Donadel tornano in partita grazie a Prezioso (82′) e trovano il definitivo 2-2 in pieno extra-time (93′) con Petrella.

La partita

L’avvio di gara è tutto di marca bluceleste: al 3′ Buso si trova subito a tu per tu con l’ex di giornata Perucchini, il quale compie un intervento decisivo per mantenere il punteggio in equilibrio.

Passano due giri di lancette ed è Zuccon a provarci, prima di testa e poi di piede; in entrambe le occasioni però la difesa di casa chiude bene. Al 7′ sale in cattedra Galli che fa partire una gran botta sulla quale Perucchini è nuovamente provvidenziale deviando in angolo la sfera.

La pressione lecchese non accenna a diminuire e al quarto d’ora porta ad una nuova grande occasione con Celjak che incorna a rete trovando però la pronta risposta del solito Perucchini che salva così per la terza volta i suoi.

Dopo il 20′ il forcing dei ragazzi di Foschi cala inevitabilmente e l’Ancona inizia a farsi vedere in zona offensiva. Il primo intervento di Melgrati arriva al 24′ ed è subito decisivo mettendo in corner un tiro molto insidioso di Paolucci.

Subito dopo l’occasione creata dai marchigiani il Lecco ha il merito di tornare a spingere e al 28′ viene premiato: sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti Ilari mette la sfera in area, dove Celjak, lasciato colpevolmente libero dalla difesa di casa, ha vita facile nell’infilare in rete. Il difensore croato festeggia così al meglio la propria centesima presenza in maglia bluceleste.

Con il Lecco avanti 1-0, l’Ancona tenta subito di reagire ma Melgrati non corre mai grossi rischi; al 39′ però Bianconi è provvidenziale nello sbrogliare un tentativo pericoloso di Spagnoli. Nel finale di frazione l’Ancona insiste e va per due volte vicinissimo al pareggio tra il 42′ e il 43′, quando prima Moretti e poi Basso colpiscono entrambi il palo.

La ripresa si apre con l’Ancora di nuovo in pressing, senza però che Melgrati venga chiamato in causa. La prima vera occasione della seconda frazione di gioco è invece del Lecco e la crea Zuccon, che chiama ancora una volta in causa Perucchini con una deviazione in corner.

Altri due giri di lancette e Perucchini si conferma il migliore in campo, salvando i suoi con l’aiuto della traversa su una gran conclusione di controbalzo di Giudici. L’estremo difensore marchigiano non può però nulla al 75′, quando Buso trova il raddoppio con un tiro a giro, involontariamente deviato in rete da De Santis.

Quando il più sembra fatto ecco che il Lecco si complica incredibilmente la vita. All’82’ su un’azione insistita in area bluceleste Prezioso è bravo nel crederci e accorcia le distanze. La vera beffa però si materializza in pieno recupero: è il 93′ quando la difesa di Foschi si dimentica completamente di Petrella che può così realizzare il gol del pareggio che riapre ogni discorso di qualificazione in vista della gara di ritorno.

Gara di ritorno che è in programma lunedì 22 maggio – ore 20.30 – al “Rigamonti-Ceppi”.

Tabellino

ANCONA – LECCO 2-2: Celjak (L) 28′, Buso (L) 75′, Prezioso (A) 82′, Petrella (A) 93′.

ANCONA: Perucchini, Barnabà, Mondonico (Camigliano dal 78′), Brogni, Mezzoni (Petrella dal 62′), Paolucci, Basso, Martina (Prezioso dal 72′), Moretti (De Santis dal 72′), Melchiorri (Di Massimo dal 46′), Spagnoli. A disp.: Piergiacomi, Vitali, De Santis, Lombardi, Ruani, Pecci, Mattioli, Fantoni. All. Donadel.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Bianconi (Stanga dal 65′), Giudici (Tordini dal 78′), Zuccon, Galli (Lakti dal 62′), Ilari, Lepore, Buso (Zambataro dal 78′), Pinzauti (Bunino dal 65′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Enrici, Scapuzzi, Tordini, Martorelli, Zambataro, Cusumano, Mangni, Ardizzone. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Centi, sez. Terni.

Playoff Serie C – ottavi di finale (andata)

ANCONA – LECCO 2-2

AUDACE CERIGNOLA – FOGGIA 4-1

GUBBIO – VIRTUS ENTELLA 2-0

PRO SESTO – L.R. VICENZA 2-1

VIRTUS VERONA – PESCARA 2-2

Formazioni già qualificate ai quarti di finale: CESENA, CROTONE, PORDENONE.