Il 4-0 finale porta le firme di Ferrari (doppietta), Stoppa e Greco

Sabato si torna in campo al “Rigamonti-Ceppi” contro la Pro Sesto

VICENZA – E’ un ko molto pesante quello rimediato dalla Calcio Lecco nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata d’andata del girone B di Serie C. Al “Romeo Menti” i ragazzi di Tacchinardi vengono superati dal L.R. Vicenza con un netto 4-0.

A griffare il largo successo della formazione di Baldini sono Ferrari, a segno con una doppietta, Stoppa e Greco.

Padroni di casa subito avanti

L’avvio di gara è tutto di marca vicentina, con Greco che dopo solamente due giri di lancette fa partire una traiettoria insidiosa su punizione che sfiora la traversa. Passano pochi minuti e il punteggio si sblocca: è l’8′ quando Ferrari realizza il gol dell’1-0 sfruttando a pieno un cross di Dalmonte sul secondo palo.

Dopo il gol subito a freddo i blucelesti faticano a trovare la giusta reazione, è anzi ancora Ferrari a rendersi pericoloso con Stucchi che al 12′ è bravo ad opporsi al tentativo di raddoppio.

Poco dopo il quarto d’ora ci prova Zambataro ma il suo colpo di testa termina la propria corsa sul fondo. Al 24′ le aquile si fanno vedere nuovamente in avanti con una rapida ripartenza, la quale però viene chiusa dalla difesa di casa. Dopo questa iniziativa i biancorossi tornano a prendere le redini del gioco e al 34′ trovano il raddoppio con Ferrari; la rete viene però annullata per la posizione di offside della punta.

Sul fronte d’attacco opposto Confente e Bellich rischiano grosso con un infortunio difensivo che per poco non costa l’autogol. E’ questo l’ultimo brivido di un primo tempo che va in archivio col L.R. Vicenza avanti di un gol.

Lecco al tappeto

La ripresa si apre con alcune offensive su entrambi i fronti; le difese hanno comunque la meglio e il punteggio non varia. Al 60′ però la gara cambia radicalmente quando Ferrari va in rete dando così il doppio vantaggio ai suoi e mettendo a segno la sua doppietta personale.

Passano pochi il minuti e la gara va in archivio con mezz’ora d’anticipo: al 64′ infatti cala il tris con un gran calcio di punizione dalla distanza mentre al 66′ Greco realizza il poker biancorosso.

La gara di fatto si chiude così. Nell’ultima mezz’ora i padroni di casa gestiscono il largo vantaggio senza che il Lecco riesca mai a produrre azioni offensive degne di nota.

Ora Tacchinardi dovrà essere bravo a far resettare questo passaggio a vuoto in vista della gara di sabato – calcio d’inizio alle 17:30 – contro la Pro Sesto nella quale per forza di cose le aquile dovranno avere una reazione di carattere.

Tabellino

L.R. VICENZA – LECCO 4-0: Ferrari 8′ e 60′, Stoppa 64′, Greco 66′

lL.R. VICENZA: Confente, Ierardi, Padella, Bellich, Valietti, Jimenez (Zonta dal 61′), Cataldi (Cavion dal 61′), Greco (Giacomelli dal 70′), Dalmonte, Ferrari (Rolfini dal 70′), Stoppa. A disp.: Brzan, Grandi, Corradi, Pasini, Scarsella, Begic, Cappelletti, Alessio, Sandon, Oviszach, Busatto. All. Baldini.

LECCO: Stucchi, Celjak, Battistini, Pecorini, Giudici (Lepore dal 72′), Zuccon (Buso dal 57′), Maldonado, Zambataro (Lakti dal 57′), Rossi, Mangni (Scapuzzi dal 57′), Eusepi (Longo dal 76′). A disp.: Burigana, Maffi, Maldini, Sangalli, Enrici, Stanga, Pinzauti, Girelli, Galli. All. Tacchinardi.

ARBITRO: Sig. Luongo sez. Napoli

Classifica

Pordenone 7

Pro Patria 7

Novara 7

Padova 6

L.R. Vicenza 6

Sangiuliano City 6

FeralpiSalò 6

Pergolettese 6

Arzignano Valchiampo 5

Renate 4

Pro Vercelli 4

Juventus Next Gen 4

Lecco 4

Trento 3

Virtus Verona 2

Triestina 2

AlbinoLeffe 1

Pro Sesto 1

Piacenza 1

Mantova 0