Calcio Serie D. Altri tre punti per Casatese e NibionnOggiono

Pontiggia regala i tre punti ai biancorossi

Cargiolli mattatore per il NibionnOggiono

LECCO – Altra domenica da incorniciare per Casatese e NibionnOggiono. Le due formazioni lecchesi di Serie D battono, entrambe in trasferta, Sporting Franciacorta e Tritium ottenendo la seconda vittoria consecutiva di questo inizio di campionato.

SPORTING FRANCIACORTA – CASATESE 0-1

A decidere la partita giocata in terra bresciana ci pensa Pontiggia, che al 71′ fa tutto da solo e realizza il gol da tre punti per la formazione di Tricarico. I biancorossi conquistano così, oltre alla seconda vittoria consecutiva, anche il terzo risultato utile su tre turni di campionato finora disputati. In attesa della sfida tra Caravaggio e Crema che chiuderà il terzo turno di campionato, la Casatese sale al secondo posto a due lunghezze dal Seregno capolista.

TRITIUM – NIBIONNOGGIONO 1-2

Bottino pieno anche per la banda di Commisso che bissa così il successo del precedente turno ottenuto ai danni del Brusaporto. A Trezzo sull’Adda i brianzoli vanno in vantaggio con un rigore trasformato da Cargiolli al 35′. I padroni di casa trovano la via del pari al 58′ con Personè, a segno anch’esso dagli undici metri. Il NibionnOggiono però non si scompone e al 69′ torna avanti con un’altra rete di Cargiolli. E’ il gol che indirizza i tre punti verso Oggiono.

Nel prossimo turno Casatese e NibionnOggiono saranno impegnate sui terreni di casa, rispettivamente contro Brusaporto e Sporting Franciacorta.