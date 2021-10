Mazzoleni stoppato sullo 0-0 dal Breno

Arioli recupera due reti al Brusaporto (2-2)

LECCO – Finiscono entrambe in pareggio le partite delle due formazioni lecchesi impegnate nel girone B di Serie D. La Casatese viene stoppata sullo 0-0 sul campo del Breno, mentre la Brianza Olginatese, dopo essere stata sotto 2-0, chiude sul 2-2 sul terreno di casa contro il Brusaporto.

Per quanto concerne la gara degli uomini di Mazzoleni non sono state molte le occasioni da rete in terra bergamasca. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, ma con maggior prevalenza territoriale dei padroni di casa, nella ripresa la Casatese ci ha provato con maggior insistenza senza però di fatto riuscire a sfondare.

Ad Olginate invece la truppa di Arioli va sotto nel primo tempo per via dei gol di Sokhna (14′) e Iori (48′). Nella ripresa la Brianza Olginatese resta comunque in partita e al 78′ riapre la sfida con Gaeta. Il gol che permette di ottenere un punto prezioso arriva proprio allo scadere e porta la firma di Redaelli.

Archiviata la nona giornata ora l’attenzione si concentra tutta sul prossimo turno di campionato quando Casatese e Brianza Olginatese si troveranno una opposta all’altra sul sintetico di Rogoredo.

Per quanto concerne infine la classifica la Casatese è ora terza a quota diciassette punti, con due lunghezze di ritardo dalla vetta sempre occupata dal Desenzano Calvina e un punto in meno dell’Arconatese. La Brianza Olginatese segue in decima posizione con tredici punti all’attivo.