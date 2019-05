Atletica, Federica Dozio del Gs Virtus Calco convocata al Brixia Meeting

L’atleta del Gs Virtus Calco è stata convocata dalla Fidal Lombardai per rappresentare la Lombardia

Federica Dozio gareggerà domenica a Bressanone nella sua disciplina, ovvero il lancio del giavellotto

CALCO – Federica Dozio è stata convocata al Brixia meeting, importante incontro internazionale di atletica leggera in programma domenica 26 maggio a Bressanone. Rivolto alle rappresentative regionale under 18, il meeting, giunto alla 37esima edizione, potrà contare sulla partecipazione di 14 team italiani (provenienti da altrettante regioni) e 4 team stranieri provenienti da Germania, Svizzera e Slovenia. Il programma gare della manifestazione copre l’intero specchio delle specialità dell’atletica leggera: gare su pista (dai 100 ai 2000 m, gare a ostacoli, marcia), salti (in alto, in lungo, triplo, con l’asta), lanci (peso, martello, disco, giavellotto).

Convocata dalla Fidal Lombardia

Federica Dozio, atleta del Gs Virtus Calco, è stata convocata dalla Fidal Lombardia a rappresentare il team lombardo nel lancio del giavellotto. Questa convocazione regala un’ulteriore soddisfazione alla giovane e forte atleta bianco-azzurra. Il classico meeting di Bressanone rappresenta infatti una tappa molto ambita dagli atleti under 18. Un palcoscenico importante, a cui tutti gli atleti vorrebbero poter partecipare.