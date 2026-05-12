16° Memorial Cannavò-Redaelli: giovani in campo nel segno dello sport e del ricordo

Un’occasione speciale per vedere tanti piccoli atleti mettersi in gioco, crescere e soprattutto divertirsi

“I ragazzi devono divertirsi e imparare a fare squadra, perché è proprio questo che insegna il gioco della vita”

MONTE MARENZO – Monte Marenzo si prepara ad accogliere, dal 15 al 31 maggio 2026, il 16° Memorial “Candido Cannavò – Daniele Redaelli”, appuntamento ormai storico per il calcio giovanile del territorio. Sul campo sportivo di Monte Marenzo si sfideranno diverse categorie: Esordienti 2014, Pulcini, Primi Calci 2017/2018 e Piccoli Amici 2019/2020. Un’occasione speciale per vedere tanti giovani atleti mettersi in gioco, crescere e soprattutto divertirsi.

Il Memorial rappresenta non solo un importante evento sportivo, ma anche un momento di comunità e condivisione. È sempre emozionante vedere ragazzi e ragazze giocare con entusiasmo in un torneo così prestigioso, spesso seguito anche da osservatori di società professionistiche.

Un ricordo particolare va al presidente Renato Caroli, anima e cuore della manifestazione, che con orgoglio sottolineava come, negli ultimi 24 anni, la polisportiva abbia accompagnato ben 31 giovani calciatori e calciatrici verso società professionistiche. Il suo messaggio era chiaro: “i ragazzi devono divertirsi e imparare a fare squadra, perché è proprio questo che insegna il gioco della vita”.

Oltre allo sport, il Memorial è anche un momento di festa: al termine delle partite, famiglie e atleti si ritrovano per condividere momenti conviviali tra costine, salamelle e patatine, in un clima di amicizia e allegria. L’invito è aperto a tutti: vi aspettiamo numerosi sulle gradinate per sostenere i giovani protagonisti di questo bellissimo evento.