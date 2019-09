A Vercurago l’open week della Ginnastica Arché

VERCURAGO – Ginnastica Arché passa dall’open day alla “open week”.

L’associazione sportiva ha infatti pensato ad una formula di presentazione più completa organizzando un’intera settimana di appuntamenti “open” presso la palestra comunale di Vercurago, in occasione dei quali tutti gli interessati avranno la possibilità di avere un incontro diretto, nell’ambito di ogni specifico settore in cui si articola l’attività dell’associazione, ed effettuare una prova gratuita.

La open week parte oggi, lunedì 2 settembre, per arrivare fino a venerdì 6, secondo un’agenda con giorni e orari dedicati alle varie discipline, a partire dalla ginnastica pre-scolare – baby gym, passando per la ginnastica artistica (femminile e maschile), la ritmica e l’acrobatica. La novità di quest’anno è il corso di Parkour, avviato già nel corso dell’estate.

Attiva dal 2010, Ginnastica Arché propone corsi organizzati in varie sedi in Val San Martino. Fin dalla fondazione ha suscitato sul territorio un interesse sempre crescente nei confronti della ginnastica, registrando parallelamente una notevole crescita a livello tecnico, dimostrata anche dagli ottimi risultati conquistati nei cari campionati a cui l’associazione ha preso parte, anche a livello nazionale.

Sempre in questo mese sarà possibile conoscere l’attività dell’associazione in due ulteriori appuntamenti: Ginnastica Arché parteciperà con alcune esibizioni dimostrative, in occasione della Festa di Fine Estate a Vercurago (mercoledì 4 settembre, alle ore 20) e alla Festa di Brivio (lunedì 16 settembre, alle ore 17).