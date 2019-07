Si è svolta all’oratorio di Calolzio, la presentazione dell’Ac Victoria per la stagione 2019/2020 di Seconda categoria

Una rosa di 27 ragazzi allenati da Claudio Sesti e Riccardo Frigerio, il vice, entrambi al loro primo incarico nella società

CALOLZIOCORTE – “L’impegno principale sarà quello di potenziare tutto il settore giovanile a partire dalla scuola calcio che, da quest’anno, ricomprenderà anche il settore femminile” commenta il presidente dell’AC Victoria Pierluigi de Flumeri.

La squadra parteciperà a tutti i campionati giovanili, oltre che al campionato di seconda categoria e quello degli open (C.S.I.), con un obiettivo sempre bene chiaro: “il nostro impegno, richiesto anche ai giocatori, sarà quello di consolidare le posizioni raggiunte nel campionato 2018/2019”.

Mantenendo salde le basi che contraddistinguono la squadra, come spiega il presidente de Flumeri. “Prima fra tutte, la formazione non solo dei ragazzi in qualità di atleti e giocatori, ma come persone pronte ad affrontare la vita da cittadini educati e consapevoli dei propri ruoli. L’educazione, il rispetto, la costanza, il valore di essere consapevoli di lavorare in gruppo e per il gruppo consentiranno all’AC Victoria di garantire anche un suo ruolo sociale”. Proprio questo spirito ha spinto alla collaborazione con l’associazione “Il Gabbiano”.

Gli impegni del gruppo dirigente e della Parrocchia per la prossima stagione riguarderanno la riqualifica delle strutture sportive dell’oratorio garantendo, entro la prossima primavera, sia la formazione del campo ad 11 sintetico sia il rimodernamento della palestra.

Alla presentazione, il 18 luglio, c’era Antonio Conti, referente per la Federazione calcio – Lecco, che ha portato un saluto da parte della dirigenza provinciale e ringraziato l’impegno costante dell’AC Victoria “a svolgere un ruolo educativo all’interno dell’attività sportiva”. Hanno partecipato anche l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi e il consigliere Marco Bonaiti. Don Giancarlo e don Matteo hanno favorevolmente condiviso l’entusiasmo ed i programmi del nuovo gruppo dirigente.

Ecco la rosa che l’ AC Victoria metterà in campo per la stagione calcistica 2019-2020 di seconda categoria: