Annullata la Corsa a coppie dell’Innominato, congelato il Trail Grigne Sud

Il mondo della corsa fa i conti con il coronavirus

Altre due decisioni difficili per due appuntamenti di settembre

VERCURAGO/MANDELLO – Il coronavirus, purtroppo, sta imponendo scelte sofferte anche al mondo dello sport. E così si allunga ancora l’elenco degli eventi in programma, questa volta tocca a due corse in programma a settembre.

Rimandata al 2021 la Corsa a Coppie dell’Innominato in programma a Vercurago, ecco l’annuncio degli organizzatori: “La 7^ edizione della Corsa a coppie dell’Innominato, in programma sabato 19 settembre è stata annullata. A causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle conseguenti restrizioni a cui siamo tutti sottoposti, il comitato organizzatore con il suo intero staff composto dalle associazioni vercuraghesi, oratorio S. Giovanni Bosco, Gev Lumaca, Avis sezione comunale, Gli Amici di Chiara Onlus, l’amministrazione comunale di Vercurago e tutti i preziosi volontari, comunicano con enorme rammarico in questa nota ufficiale di aver sospeso i preparativi della manifestazione per questo 2020 ma di pensare sin da ora all’edizione del 2021”.

“Ad oggi non è assolutamente prevedibile con quali restrizioni potremmo trovarci ad avere a che fare – continua il comunicato -. Noi abbiamo scelto con un certo anticipo di percorrere questa strada, così come molti altri comitati organizzativi di corse, programmate nella prima parte della stagione, hanno già fatto annullando gli eventi, e noi vogliamo essere solidali anche con loro. Riteniamo altresì corretto non proseguire con l’organizzazione per rispetto verso tutti gli sponsor che ogni anno ci sostengono economicamente e ci permettono di organizzare al meglio la nostra corsa. In questo momento, quello che sicuramente ci sta più a cuore, è il grande senso di responsabilità, il rispetto verso le persone che hanno sofferto, che stanno ancora soffrendo a causa di questo terribile virus e per tutti coloro che combattono in prima linea questa battaglia… nella speranza di vincerla al più presto. Certi che condividerete questa nostra scelta, vi aspettiamo sabato 18 settembre 2021, l’edizione del riscatto”.

Congelato il Trail Grigne Sud

Negli scorsi giorni una nota è stata pubblicata anche dal comitato organizzatore del Trail Grigne Sud: “A una settimana da quella che avrebbe dovuto essere la data di apertura delle iscrizioni, l’unica decisione che ci siamo sentiti di prendere è di congelare l’evento. La situazione mondiale ancora tragica e l’incertezza che avvolge i mesi futuri non ci consentono d’ipotizzare quali condizioni ci saranno a fine settembre. Fare gare di corsa in montagna non è la priorità ora, tanto meno lo è mettere in piedi un’organizzazione che si avvale di 150 volontari tra cui medici e Protezione Civile. Abbiamo deciso di attendere la fine di agosto per prendere la decisione definitiva. Ci auguriamo di poter vivere quest’anno la quarta edizione del TGS, poiché questo progetto appassiona tutto lo staff, ma soprattutto perché vorrebbe dire essere usciti da questo momento drammatico. Qualora valutassimo la fattibilità, apriremo le iscrizioni a settembre e concentreremo le energie su un’organizzazione snella ed essenziale, altrimenti vi daremo appuntamento al 2021 per un’edizione a doppia potenza”.