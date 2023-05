Basket. Bravo Lorenzo Cherubini, promosso in Serie B

Seconda promozione consecutiva per il calolziese

“Consapevole di aver dimostrato di valere la Serie B”

CALOLZIOCORTE – Il calolziese Lorenzo Cherubini ha messo in tasca la seconda promozione di fila in Serie B, dopo quella ottenuta lo scorso anno con l’Herons Montecatini. La guardia lecchese ha infatti ottenuto la promozione diretta – senza passare dai play-off – con la sua Olimpia Legnaia Basket Firenze.

La soddisfazione per il traguardo è duplice per il classe 2001, che aveva iniziato la stagione in infermeria per un problema all’anca che aveva richiesto diversi mesi per guarire. Lorenzo ha rivisto il campo a partire da fine gennaio, giusto in tempo per contribuire al salto di categoria della sua squadra.

“Dopo un lungo stop che mi ha visto fuori dal rettangolo di gioco per diversi mesi, a fine ottobre ho deciso di abbracciare il progetto di Coach Zanardo e dell’Olimpia Legnaia Firenze, e direi che è stata la scelta giusta – dichiara il giocatore – dopo mesi di lavoro, verso fine gennaio sono riuscito a mettere finalmente piede in campo. Da li è partita una cavalcata fatta di dieci vittorie e due sconfitte che ci ha condotti verso la promozione diretta in serie B interregionale”.

Il prossimo anno il giocatore continuerà l’avventura fiorentina “Sono molto felice del risultato ottenuto e consapevole di aver dimostrato ancora una volta di valere almeno la serie B, che avrò il piacere di affrontare con Olimpia legnaia il prossimo anno, dato l’accordo biennale trovato con il club”.