Basket C Gold. Calolzio, primo quarto show, poi il crollo

Inizio fantastico, ma vince Cantù.

Gran partita di Federico Zambelli, autore di 25 punti.

OLGINATE – Ennesima sconfitta per l’Enginux Calolziocorte, a cui non basta il solito inizio propositivo per avere ragione dell’ABC Cantù.

Calolzio e Cantù sono entrambe alla disperata ricerca di punti per muovere la classifica. L’Enginux scatta coi guizzi di Daniele Floreano e Matteo Bonacina. Con due canestri da tre punti di Federico Zambelli e Martino Rusconi i lecchesi volano via (26-8), ma Cantù resta a galla con un parziale di sette punti consecutivi a cavallo dei primi due quarti.

A metà della seconda frazione l’Enginux è ancora in controllo (35-26), ma un finale bruciante dei canturini li porta a un solo punto di distacco prima del riposo lungo (39-38).

Nella ripresa Cantù sorpassa subito con una tripla del diciassettenne Arienti, e ora la musica è molto diversa: i canturini provano a scappar via, Calolzio in scia cerca di tenere. Un altro canestro da tre dello scatenato Arienti, vero e proprio MVP per i suoi, dà a Cantù la doppia cifra di vantaggio per la prima volta (48-59), a pochi minuti dalla fine del quarto.

All’inizio dell’ultima frazione Calolzio ha ancora undici punti da recuperare (55-66) per centrare la prima vittoria del campionato. Purtroppo i ragazzi di coach Mazzoleni non rientreranno sotto i sei punti di svantaggio, perdendo col punteggio di 78-89

“Siamo partiti molto bene, la palla girava e tutti stavano facendo il loro. Poi piano piano ci siamo spenti. Nel secondo tempo non abbiamo avuto la giusta intensità difensiva” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – ABC CANTÙ 78-89

PARZIALI: 26-13, 49-48, 55-66

CALOLZIOCORTE: Zambelli 25, Meroni 4, Bonacina 11, Floreano 15, PErego 10, Galluccio n.e, Butti, Pirovano n.e, Ferrario 7, Rusconi 6, Allevi, Galli n.e. All. Mazzoleni