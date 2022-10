Basket C Silver. Calolzio e Mandello, doppio KO

Terzo quarto fatale alla Enginux contro Busnago

Mandello non chiude il match contro Bottanuco e perde ai supplementari

OLGINATE – Esordio casalingo con sconfitta per l’Enginux Calolziocorte. La formazione di coach Angelo Mazzoleni dura poco più di un quarto, poi la Fortitudo Busnago prende il sopravvento.

L’inizio di partita dei calolziesi è strepitoso, ottima circolazione di palla, buone soluzioni offensive e il risultato è un primo quarto da 22-14. Calolzio inizia la seconda frazione con un parziale i 7-0 e tocca i quindici punti di vantaggio (29-14), prima che Busnago chiuda la saracinesca in difesa, lasciando ai calolziesi solo 4 punti in sette minuti (31-24)

Nella ripresa il terzo quarto è tutto gli ospiti, anche grazie a un arbitraggio che permette loro di difendere al limite del consentito, e spesso oltre. Il parziale di 9-33 mette una pietra tombale sulla partita, che si concluderà sul punteggio di 52-68.

Miglior marcatore per i calolziesi il lungo Martino Rusconi con 15 punti. Tra gli avversari, 7 punti per il lungo lecchese Davide Perego.

“Abbiamo disputato un buon primo tempo ma nel terzo quarto, quando loro hanno messo grande intensità, ci siamo spenti e non abbiamo più giocato” dichiara coach Mazzoleni a fine gara.

ENGINUX CALOLZIO – FORTITUDO BUSNAGO 52-68

PARZIALI: 22-14, 31-24, 40-57.

CALOLZIOCORTE: Paduano 5, Meroni 4, Pirovano 6, Castagna 2, Mazzoleni 0, Carcano 8, Rusconi 15, Minari 1, Longhi 4, Galli, Crippa M. 7, Crippa R. All. Mazzoleni.

BOTTANUCO – Mastica amarissimo la Tecnoadda Mandello sul campo di Bottanuco, sconfitta di dieci punti dopo un tempo supplementare.

Mandello regala il primo quarto agli avversari – solo sei punti segnati! – ma si rimette in pista nella seconda frazione, andando al riposo in perfetta parità (29-29).

Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento, ma sono i lariani ad avere in mano le carte migliori. Per due volte gli arancioblu sprecano l’occasione di “uccidere” la partita e un canestro a fil di sirena dell’ex olginatese Matteo Beretta manda tutti ai supplementari (63-63).

Nell’over time i ragazzi di coach Federico Tocalli non ne hanno più e perdono col punteggio di 79-69.

Miglior marcatore dell’incontro Giacomo Marrazzo con 26 punti e 5/10 da oltre l’arco.

“Sono senza parole, abbiamo perso di dieci una partita che praticamente era già vinta – dichiara coach Tocalli – abbiamo perso due palloni di fila a 40 secondi dalla fine del match, sopra di tre, per chiudere il match. Nel supplementare poi non c’è stata storia”.

BOTTANUCO BASKET – TECNOADDA MANDELLO 79-69 (d.t.s)

PARZIALI: 15-6; 29-29; 45-47; 63-63.

MANDELLO: Marrazzo 26, Combi 14, Puglisi 11, Niang 10, Ratti7, De Gregorio, Balatti, Lanfranconi S., Melzi, Invernizzi A. n.e, Lanfranconi L. n.e, All. Tocalli.