Basket C Silver. Calolzio e Mandello festeggeranno una buona Pasqua

La difesa di Calolzio “stritola” la Pall. Castronno

Mandello chiude la striscia di sei sconfitte battendo il Campus Varese

OLGINATE – Passerà una buona Pasqua l’Enginux Calolziocorte. La formazione di coach Angelo Mazzoleni ha “rullato” la Pall. Castronno, seconda forza del campionato, vincendo con oltre venti punti di margine.

Castronno prova lo sprint iniziale (2-8) ma Calolzio reagisce e il primo quarto si chiude in equilibrio (22-18); nella seconda frazione la formazione biancorossa mette il lucchetto in difesa. L’Enginux concede solo sette punti agli avversari e va al riposo lungo in completo controllo (43-25).

Ci si aspetterebbe una reazione degli ospiti nel terzo quarto ma è ancora la Enginux a menare le danze con una prestazione difensiva da urlo (62-34). Gli ultimi dieci minuti servono a Castronno per rendere il deficit meno amaro, grazie anche alle rotazioni allungate di coach Mazzoleni.

“Una bellissima partita, una vittoria di squadra con una grandissima prestazione difensiva” dichiara coach Mazzoleni.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – PALL. CASTRONNO 75-49

PARZIALI: 22-18; 43-25; 62-34

CALOLZIOCORTE: Minari 3, Meroni 16, Pirovano M. 5, Farinatti 2, Mazzoleni, Pirovano N. 6, Rusconi 14, Fontana 9, Longhi 4, Brown 9, Galli M. 7, Crevenna. All. Mazzoleni.

MANDELLO – Finisce l’incubo della Tecnoadda Mandello. La squadra lariana interrompe una striscia di sei sconfitte consecutive approfittando di un’acciaccato Campus Varese, presentatosi al CRAL con soli otto giocatori.

La sfida tra mandellesi e varesini non è mai in discussione. La Tecnoadda chiude il primo quarto con la doppia cifra di vantaggio (22-12) e non si volta più indietro.

I lariani arrivano a sfiorare anche i trenta punti di margine e chiudono la gara sul punteggio di 89-64.

Grande Prova di Daniele Balatti e Sebastiano Melzi, 18 punti per il primo e 17 per il secondo. Ottima notizia per coach Federico Tocalli in rientro di Michele Crippa, a due mesi dall’infortunio al ginocchio.

“Avevamo bisogno di vincere. Partita mai in discussione, bene il risultato anche se abbiamo fatto qualche errore di troppo – dichiara coach Tocalli – dobbiamo provare a restare in scia play-off nelle prossime sei partite”.

TECNOADDA MANDELLO – CAMPUS VARESE 89-65

PARZIALI: 22-12; 49-30; 58-42

MANDELLO: Balatti 18, Melzi 17, Marrazzo 15, Niang 10, Allevi 8, Paduano 8, Ratti 5, Lafranconi 4, Crippa 2, Motta 2, Crippa G. All. Tocalli.