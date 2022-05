Basket C Silver. Calolzio, ko indolore. Mandello, quanti rimpianti

Grande freddo (-30) a Daverio per Calolziocorte

Mandello fuori dai play-off per la differenza canestri

DAVERIO – Si chiude con una “scoppola” a Daverio la regular season dell’Enginux Calolziocorte. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni, già qualificati matematicamente ai play-off, perdono di trenta punti.

Daverio imposta subito la sua partita aggressiva (11-2) e spinge sull’acceleratore, chiudendo il primo tempo con un’ampia doppia cifra di vantaggio (42-29).

Nella ripresa Calolzio non sembra realmente poter rientrare nel match e così coach Mazzoleni allunga le rotazioni nell’ultimo quarto, lasciando campo ai giovani del vivaio e facendo riposare i più esperti. I varesini ne approfittano e allungano fino all’87-57 finale.

Doppia cifra per Luca Farinatti (15) e Martino Rusconi (12).

“Sin dall’inizio una partita sempre in salita. Siamo arrivati troppo scarichi ma contro squadre di questo tipo abbiamo sempre fatto fatica – dichiara coach Mazzoleni – ho preferito allungare la rotazione e dare spazio ai nostri giovani. Abbiamo chiuso all’ottavo posto e ora ai play-off dovremmo giocare contro Mantova”

RAMS DAVERIO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 87-57

PARZIALI: 19-13; 42-29; 62-47

CALOLZIOCORTE: Minari, Meron, Pirovano M. 8, Farinatti 15, Mazzoleni 2, Pirovano N. 2, Rusconi 12, Fontana 2, Longhi 7, Brown, Galli, Crevenna. All. Mazzoleni.

MANDELLO – Si chiude con una sofferta vittoria contro la Virtus Olona la prima stagione intera della Tecnoadda Mandello in Serie C Silver. I lariani finiscono appaiati all’8° posto con Calolziocorte ma restano puoi dai play-off a causa della differenza canestri negli scontri diretti.

Mandello inizia il primo quarto con le marce alte ma perde subito per infortunio Andrea Ratti, scavigliato (25-17). Nel secondo quarto i varesini accorciano, andando al riposo con soli cinque punti da recuperare (39-34).

Nella ripresa coach Tocalli mette a riposo precauzionale Simone Paduano, fermato da un fastidio muscolare. Nonostante la rotazione ridotta all’osso – Radaelli via, Niang squalificato – i mandellesi riescono comunque a portare a casa il match, vincendolo col punteggio di 78-74.

21 punti per Thomas De Gregorio. 13 e 12 rimbalzi per Michele Crippa.

“È stata una partita combattuta perché loro si giocavano la salvezza; per noi questa partita per noi non contava nulla, ma ci tenevo comunque a vincerla. Resta il rammarico di non aver raggiunto i play-off” dichiara coach Federico Tocalli.

TECNOADDA MANDELLO – VIRTUS OLONA 78-74

PARZIALI: 25-17; 39-34; 61-52

MANDELLO: Lafranconi, Marrazzo, Ratti, Paduano 3, Crippa, Motta 20, Balatti 5, Allevi 12, Malzi 4, Criappa M. 13, De Gregorio 21.