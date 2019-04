Lecchesi sconfitti ma sempre primi nel girone.

Unico giocatore in doppia cifra Martino Rusconi (14 punti).

MILANO – L’Enginux Calolzio perde due punti preziosi sul campo di Social Osa e vede accorciarsi a soli due punti il divario con le inseguitrici Rovello e Busnago.

Il primo quarto è dei padroni di casa (17-13), in grado di sfruttare bene il talento di Alberto Angiolini – ex Gimar Lecco – e Andrea Michelori, lungo di scuola Olimpia Milano. Alla fine della seconda frazione però il centro conclude la sua partita, espulso, e Calolzio ne approfitta per chiudere avanti di tre punti (27-30).

Nella ripresa sono i milanesi a passare in testa. La squadra di coach Avantaggiato prende il comando della partita e non si volta più indietro, allungando nel finale e vincendo col punteggio di 62-51.

“Abbiamo perso ma non dobbiamo allarmarci, siamo comunque primi e dobbiamo focalizzarci sulle prossime tre partite per mantenere il divario inalterato, sperando di recuperare i giocatori acciaccati” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni a fine gara.

SOCIAL OSA MILANO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 61-52

PARZIALI:17-13, 27-30, 47-41, 61-52

CALOLZIOCORTE: Zambelli 5, Butti 6, Meroni 6, Ferrario 6, Floreano 4, Fontana, Rusconi 14, Garota, Bonacina 6, Porro 3, Pirovano n.e, Cazzaniga n.e. All. Mazzoleni.