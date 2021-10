Basket C Silver. Colpo di Calolzio, preso Xavier Brown

I lecchesi si accordano col giocatore desiano

“Deve riprendere il ritmo, ma ha un ottimo atteggiamento” dichiara coach Mazzoleni

CALOLZIOCORTE – Nella sfida interna di questa sera contro il Le Bocce Erba del coach lecchese Arturo Fracassa, l’Enginux Calolziocorte potrà contare su un rinforzo “cinque stelle lusso”. I dirigenti biancorossi si sono accordati con Xavier Brown.

Brown (19c cm – 1991) è un ala di quasi due metri con una lunga militanza in categorie importanti – con diversi campionati di Serie B alle spalle – il figlio di Mike Brown aveva deciso nel giugno scorso di appendere le scarpette al chiodo a soli trent’anni, intraprendendo la carriera di preparatore fisico all’Aurora Desio. Adesso la sorprendente decisione di tornare in campo con l’Enginux, con cui ha già fatto un allenamento in settimana.

Quello di Calolzio è un ritorno nella provincia lecchese per Brown che, nella stagione 2016/17, vestì la maglia di Lierna in C Gold.

“Eravamo alla ricerca di un giocatore per rinforzare la squadra ed è capitata quest’occasione – dichiara coach Angelo Mazzoleni – essendo fermo da giugno dovrà un po’ riprendere il ritmo, ma spero di poterlo schierare già stasera contro Erba. Per ora mi ha fatto un’ottima impressione, si è presentato con un ottimo atteggiamento e penso che sarà anche un ottimo aiuto per la crescita dei nostri giovani”.