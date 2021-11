Basket C Silver. L’Enginux Calolziocorte torna alla vittoria contro Varedo

Riscattata subito la brutta sconfitta contro l’ABC Cantù

Coach Mazzoleni: “Quando difendiamo forte, attacchiamo forte”.

OLGINATE – La stagione altalenante dell’Enginux Calolziocorte prosegue. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni si “ritrovano” dopo la pessima prestazione a Cantù e non hanno problemi a battere la Pol. Varedo al PalaRavasio.

Fin dal primo quarto si “mettono al lavoro” i fratelli Pirovano, Nicolò e Mattia, autori di quattordici dei venti punti lecchesi (20-14). Calolzio prosegue su un buon ritmo nei due quarti centrali, toccando anche i venti punti di margine che spaccano in due la partita.

Nell’ultima frazione Varedo prova a riavvicinarsi, senza mai rendersi veramente pericolosa.

L’Enginux Calolziocorte vince col punteggio di 66-53. Doppia cifra per Martino Rusconi e Nicolò Pirovano, autori rispettivamente di 19 e 17 punti.

“Sono contento, Ieri abbiamo giocato come sappiamo – dichiara coach Angelo Mazzoleni, partendo subito decisi fin dal primo quarto. Come al solito, quando giochiamo forte in difesa, attacchiamo forte”.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – POL. VAREDO 66-53

PARZIALI: 20-14; 35-20; 53-34

CALOLZIOCORTE: Rusconi 19, Pirovano N. 17, Xavier 8, Fontana 7, Pirovano M. 7, Longhi 4, Meroni 4, All. Mazzoleni