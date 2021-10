Basket C Silver. Una superlativa Calolzio vince il derby con Mandello

Fantastica gara di un immancabile Xavier Brown (22 punti)

Prima sconfitta stagionale per i lariani

OLGINATE – L’Enginux Calolzio “risorge” dopo la brutta sconfitta di settimana scorsa contro Morbegno e batte la Tecnoadda Mandello. Per i lariani è la prima sconfitta del campionato.

Nel primo quarto è Calolzio che prova la prima fuga grazie alle mani morbide di Martino Rusconi e Xavier Brown (13-7). L’ingresso di Riccardo Motta porta frizzantezza tra gli ospiti (18-18), ma i primi dieci minuti sono comunque di Calolzio (24-20).

Nel secondo quarto l’immarcabile Brown si trascina Calolzio sulle spalle (34-24), ma Mandello resta sempre in scia e la tripla di Thomas De Gregorio manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 40-35.

Mandello arriva a un solo possesso di distacco a metà secondo quarto (47-45), ma Rusconi e Leonardo Meroni confezionano un parziale di 10-2 che fa chiude il quarto in gas ai ragazzi di coach Mazzoleni (62-52).

Nell’ultimo quarto coach Chicco Tocalli si gioca la carta della zona, ma la difesa di Calolzio lascia agli ospiti la miseria di otto punti, troppo pochi per sperare nella rimonta.

Il primo derby di C Silver tra Calolzio e Mandello se lo aggiudicano i padroni di casa col punteggio di 71-60. 22 punti di un immacabile Brown per i padroni di casa, 13 per Michele Crippa tra gli ospiti.

“Dopo la sconfitta di settimana scorsa, i miei ragazzi si sono ritrovati vincendo contro la squadra più in forma del campionato. Bene in attacco, ma soprattutto abbiamo giocato con cuore e volontà. Bravi tutti” dichiara un soddisfatto coach Angelo Mazzoleni.

Piuttosto scontento coach Federico Tocalli. “Molto male, loro sono stati più intensi di noi. Non siamo stati abbastanza aggressivi e mi spiace che la squadra è sembrata senza le giuste motivazioni. Calolzio ha vinto con merito, il risultato è giusto”.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – TECNOADDA MANDELLO 71-60

PARZIALI: 24-20, 40-35, 62-52

CALOLZIOCORTE: Brown 22, Rusconi 15, Meroni 11, Pirovano M. 6, Pirovano N. 6, Fontana 5, Galli 4, Longhi 2, Galli R., Minari , Papini. All. Mazzoleni

MANDELLO: Crippa M. 13, Papa Niang 10, Radaelli 9, Paduano 8, Motta 6, Allevi 4, De Gregorio 4, Ratti 3, Balatti 2, Marrazzo 1, Crippa G. 0, Lafranconi, Melzi, All. Tocalli