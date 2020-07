Basket. Calolzio conferma Mazzoleni e torna in Csilver

L’annuncio del presidente Brini.

“Sogno di rimettere in piedi il progetto Bluceleste”

CALOLZIOCORTE – L’Enginux Calolziocorte riparte da una nuova auto retrocessione e dalla conferma – per la terza stagione consecutiva – di coach Angelo Mazzoleni come capo allenatore della prima squadra.

“La novità principale è che abbiamo scelto di tornare in serie Csilver – dichiara il presidente Dario Brini – ci siamo accorti di non avere il roster e neanche i soldi per poter disputare la CGold, visto che la priorità resta sempre quella di potenziare il nostro settore giovanile. Al momento stiamo ragionando su alcune collaborazioni molto interessanti, ma è presto per parlarne.”

Sempre restando al settore giovanile, il presidente non ha ancora alzato bandiera bianca sul vecchio progetto Bluceleste Basket. “La voglia di ripartire su quel progetto è tanta, io ci credo ancora. L’idea è sempre quella di quando lo fondai, ormai oltre dieci anni fa: dare le migliori opportunità cestistiche ai ragazzi del nostro territorio.”

Tornando a parlare della prima squadra, il presidente ha annunciato le prime conferme. “Giovedì sera abbiamo fatto una riunione e deciso che coach Angelo Mazzoleni sarà ancora alla guida della nuova serie Csilver. Coach Ernesto Cocco diventerà Team Manager, quindi siamo alla ricerca di un vice allenatore da affiancagli. Ripartiremo da gran parte del roster dello scorso anno, col ritorno di Cristian Fontana, che ha fatto bene lo scorso anno a Vercurago. L’unica partenza sicura al momento è quella del lungo Davide Perego. L’obiettivo resta quello dare sempre più spazio ai nostri giovani, uno su tutti Mattia Pirovano.”