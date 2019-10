Basket CGold. Calolzio ancora fermo al palo. Terza sconfitta consecutiva

Sconfitta netta contro Gazzada.

Terza sconfitta consecutiva per i calolziesi.

GAZZADA – Non riesce ancora a sbloccarsi l’Enginux Calolziocorte. Nella trasferta contro il 7 Laghi Gazzada Schianno la formazione di coach Angelo Mazzoleni rimedia la terza sconfitta in altrettante partite.

La squadra varesina è sicuramente una formazione di ottimo livello e può schierare giocatori di qualità come Paolo Colnago, Damiano Verri e l’ex bluceleste Gaetano Spera. Sono i primi due a creare i maggiori problemi alla squadra calolziese. Colnago inizia con le marce alte – 15 punti nel solo primo tempo – e Calolzio non trova mai la soluzione giusta per fermarlo.

La squadra di coach Mazzoleni chiude male il primo tempo (40-32) e inizia ancora peggio la ripresa, subendo un parziale di undici punti consecutivi (51-35) in meno di quattro minuti di gioco.

Gazzada non si ferma più, toccando anche i venti punti di vantaggio (58-38) prima della fine del terzo quarto.

Nell’ultima frazione la partita è abbondantemente in ghiaccio. Calolzio la chiude con un parziale di 10-2, rendendo la sconfitta meno amara.

“Abbiamo giocato bene, ma l’avversario era obiettivamente di un altro livello, appena provavamo a rientrare riuscivano ad allungare nuovamente. Contento dell’intensità che ci abbiamo messo, non era certamente qui che dovevamo trovare i punti salvezza” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni.

7 LAGHI GAZZADA SCHIANNO – ENGINUX CALOLZIOCORTE 74-66

PARZIALI: 27-18, 40-32, 59-45

GAZZADA SCHIANNO: Colnago 19, Lepri 8, Bellotti L. 13, Verri 20, Spera 12, Somaschini, Pastori 2, Syku, Pitarresi, alessio, Remonti. All. Garetto

CALOLZIOCORTE: Floreano 4, Meroni 10, Zambelli 10, Perego 8, Bonacina 2, Rusconi 10, Ferrario 9, Porro 2, Pirovano 7, Allevi 4, Galli ne. All. Mazzoleni