Basket CGold. Calolzio Ko a Busnago

Lecchesi senza Floreano a Rusconi

Pessime le percentuali da oltre l’arco dei tre punti

BUSNAGO- Il ritorno in CGold non è fausto per l’Enginux Calolzio. La formazione di coach Angelo Mazzoleni non è riuscita a espugnare il campo di Busnago, squadra allenata dall’ex coach della Gordon Olginate Alessandro Galli.

La prima brutta notizia coach Mazzoleni la riceve venerdì sera, con l’infortunio alla caviglia del capitano Daniele Floreano. La sua assenza, unita all’indisponibilità di Rusconi, priva Calolzio di due giocatori cardine della rotazione dello scorso anno.

L’Enginux inizia bene il quarto, ma Busnago prende ben preso il controllo delle operazioni e chiude i primi dieci minuti con un’ampia doppia cifra di vantaggio (22-14), divario aumenterà al riposo lungo (39-26).

Nella ripresa, dopo un terzo quarto interlocutorio, inizia la rimonta calolziese. I biancorossi arrivano fino a sei punti di distacco, ma non oltre, perdendo col punteggio di 59-52.

“Non abbiamo fatto una buona partita – dichiara l’allenatore – nel finale abbiamo commesso troppi errori ingenui. L’infortunio di Floreano ci ha penalizzato, togliendoci il nostro jolly difensivo. In ogni caso bisogna capire fin da subito che la musica è cambiata rispetto allo scorso anno e adeguarci in fretta.”

FORTITUDO BUSNAGO – ENGINUX CALOLZIO 59-52

PARZIALI: 22-8, 39-26, 49-35, 59-52

BUSNAGO: Perego 5, Bazzoli 21, Persico 3, Farinatti 12, Mazzoleni 4, Chirico, Morando 3, Corna 7, Tamagnone, Magni 4, Calamari n.e, Epis n.e. All. Galli

CALOLZIOCORTE: Meroni 12, Zambelli 6, Perego 11, Bonacina 7, Ferrario 8, Butti 2, Fontana 6, Porro, Pirovano n.e, Allevi, Galli. All. Mazzoleni.