Basket CGold. Calolzio, non basta un buon primo tempo

Pareggio a metà, poi il crollo.

Bene Leonardo Meroni e Daniele Floreano.

OLGINATE – Quinta sconfitta consecutiva per l’Enginux Calolziocorte. Agli uomini di coach Angelo Mazzoleni non basta un buon primo tempo per superare i varesini del Basketball Gallarate.

Dopo una partenza sprint della squadra ispite (0-6) l’Enginux ritrova ritmo grazie a un ispiratissimo Leonardo Meroni. Sette punti filati del bomber biancorosso permettono alla Enginux di mettere in naso avanti (21-16), anche se Gallarate resta in scia e chiude il primo tempo in perfetta parità (37-37).

La ripresa inizia con Meroni già a quota quindici – 3/3 da oltre l’arco nel primo tempo! – ma la formazione varesina sembra più pimpante. I tiratori ospiti puniscono la difesa calolziese e il terzo quarto Gallarate lo chiude con dieci punti di distacco (54-64).

La reazione della Enginux è affidata al capitano Daniele Floreano, che riesce a trascinare i suoi compagni fino al meno quattro (62-66) ma non oltre. Gallarate chiude con un tremendo parziale da ko, vincendo il match col punteggio di 72-87.

“Il primo tempo è stato uno dei migliori della stagione – dichiara coach Angelo Mazzoleni – purtroppo siamo approssimativi in tutte le piccole cose di voglia e di cattiveria. Sabato prossimo giocheremo a Rovello e sarà un altro match duro, in cui servirà mantenere l’intensità per tutti e quaranta i minuti di gioco.”

ENGINUX CALOLZIOCORTE – BASKETBALL GALLARATE 72-87

PARZIALI: 21-18, 37-37, 54-64

CALOLZIOCORTE: Meroni 17, Rusconi 11, Zambelli 8, Perego 7, Allevi, Floreano 18, Bonacina, Butti 4, Ferrario 7, Galli n.e. All. Mazzoleni.