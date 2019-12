Basket CGold. Calolzio non si sblocca

Dodicesimo ko consecutivo.

Settimana prossima la sfida importante contro Arcisate.

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte non riesce a trovare la prima vittoria stagionale contro la forte Aurora Desio. Per i calolziesi è sempre notte fonda.

L’Enginux passa avanti con una tripla di Federico Zambelli (3-2), ma questo sarà l’unico vantaggio della partita. La squadra di coach Mazzoleni non segna per quattro minuti e vede i desiani scappare via (13-17). Nel secondo quarto i calolziesi si avvicinano e arrivano a un possesso pieno di svantaggio con tre liberi di Ferrario (20-23). I brianzoli però prenderanno il largo coi canestri degli ex blucelesti Gallazzi e Molteni, chiudendo il primo tempo in gas con oltre dieci punti di margine (22-37).

Desio tocca i venti punti di margine col canestro di Federico De Bettin dopo tre minuti di gioco del secondo tempo (24-44). Calolzio prova ad avvicinarsi a piccoli passi (34-49), ma non mette mai in apprensione la formazione ospite, che vince il match col punteggio di 45-66.

Venti punti per Mattia Molteni per Desio. Dodici per Zambelli. Incredibile 0/12 al tiro per il lungo Davide Perego.

“Abbiamo tenuto un quarto e mezzo, ma poi la partita ci è sfuggita. Loro sono di un altro livello, d’altra parte nove di loro lo scorso anno erano in Serie B” ha dichiarato coach Angelo Mazzoleni.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – AURORA DESIO 45-66

PARZIALI: 13-17, 22-37, 34-52.

CALOLZIOCORTE: Zambelli 12, Meroni 6, Bonacina 6, Floreano 10, Perego 2, Pirovano, Ferrario 3, Fontana, Allevi 2, Galli, Porro 4. All. Mazzoleni.