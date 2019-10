Basket CGold. Calolzio sparisce nell’ultimo quarto

I calolziesi resistono fino al 30′.

Un parziale di ventitré punti consecutivi chiude il match.

LISSONE – La Pallacanestro Lissone dell’ex Paolo Meroni – autore di una gara da diciotto punti! – distrugge con un imperioso ultimo quarto l’Enginux Calolziocorte.

L’inizio di gara è equilibrato. Calolzio dimostra di non essere a Lissone in gita di piacere e non fa scappare la squadra di casa, mettendosi in scia.

Il secondo quarto comincia con Lissone in vantaggio (23-22) e Calolzio che tenta di resistere alle spallate dei giocatori di casa. Lissone chiude forte il quarto – quattordici punti di fila! – e due liberi di Matteo Bonacina permettono alla Enginux di limitare i danni, andando comunque al riposo lungo con una bella montagna da scalare (40-28).

I calolziesi rientrano in campo in maniera propositiva e sulla tripla di Federico Zambelli arrivano a soli sei punti di distatto (47-41). Purtroppo per i tifosi biancorossi, questo sarà anche il canto del cigno della Enginux. I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni inizieranno l’ultimo quarto subendo ventitre punti consecutiv (73-41) e chiuderanno il match perdendo col punteggio di 73-47.

“Siamo venuti qui per giocarci la partita e per tre quarti ci siamo riusciti – dichiara coach Angelo Mazzoleni – nell’ultima frazione siamo andati fuori giri e ci hanno schiantato.”

PALL. LISSONE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 73-47

PARZIALI: 23-22, 40-28, 50-41.

LISSONE: Collini 7, Marinò 6, Meregalli 12, Tedeschi, Fiorito 18, Meroni P. 18, Morandi, Ventura Aliprandi 8, Villa, De Piccoli 2, Ruzzon 2. All. Fumagalli.

CALOLZIOCORTE: Floreano 4, Meroni L. 10, Zambelli 9, Perego 4, Bonacina 6, Rusconi, Ferrario 2, Porro 6, Pirovano 2, Allevi 4, Galli. Galluccio n.e. All. Mazzoleni.